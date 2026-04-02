Pourquoi Trump a renvoyé Pam Bondi de la tête du département de la Justice

Donald Trump a annoncé jeudi 2 avril 2026 le renvoi de Pam Bondi de son poste d’Attorney General, soit la plus haute responsable de la justice aux États-Unis, dans ce qui constitue son deuxième limogeage au niveau ministériel en moins d’un mois.

Les dossiers Epstein, détonateur d’une crise de confiance

La chute de Bondi est directement liée aux mois de pression politique autour de la gestion, par le département de la Justice, des archives relatives à Jeffrey Epstein, financier condamné et délinquant sexuel décédé en détention. L’entourage de Trump lui reprochait notamment d’avoir déclaré en février 2025 sur Fox News qu’une liste de clients d’Epstein se trouvait « en ce moment même sur mon bureau », avant que le département ne reconnaisse qu’aucune telle liste n’existait. La cheffe de cabinet de la Maison Blanche, Susie Wiles, avait par ailleurs jugé dans un entretien accordé à Vanity Fair en décembre que Bondi avait « complètement raté » sa gestion des fichiers, notamment en remettant à des influenceurs proches de Trump des classeurs remplis de documents déjà publics.

L’agenda politique de Trump, second motif de rupture

Selon des sources proches de la Maison Blanche citées par NBC News, Trump estimait que Bondi n’avait pas « exécuté sa vision » comme il l’entendait, en particulier sur l’obtention de mises en examen contre ses adversaires politiques. Les poursuites contre l’ancien directeur du FBI James Comey et la procureure générale de New York Letitia Jamesavaient notamment abouti à des échecs judiciaires, alimentant l’agacement du président.

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Une convocation parlementaire en suspens

La commission de surveillance de la Chambre des représentants avait délivré le 17 mars une assignation à comparaître à Bondi, la contraignant à témoigner sous serment le 14 avril sur la gestion des fichiers Epstein par le département de la Justice. Le représentant démocrate Robert Garcia a indiqué que ce renvoi ne mettrait pas fin à cette obligation de comparaître.

Todd Blanche prend l’intérim, Lee Zeldin pressenti

Trump a confirmé sur Truth Social que Todd Blanche, jusqu’alors procureur général adjoint et ancien avocat personnel du président, assurait l’intérim à la tête du département de la Justice. Le directeur de l’Agence de protection de l’environnement (EPA), Lee Zeldin, est pressenti pour succéder à Bondi de manière permanente, Trump ayant sondé son entourage sur cette option.