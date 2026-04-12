Présidentielle 2026 au Bénin : Des bureaux à l’heure, une mobilisation électorale renforcée

Le scrutin présidentiel du dimanche 12 avril 2026 au Bénin s’est déroulé dans des conditions globalement jugées satisfaisantes par les autorités électorales, avec une organisation marquée par la ponctualité des opérations de vote et une mobilisation notable des électeurs. Près de 7,9 millions de citoyens étaient appelés aux urnes dans 17 562 bureaux pour désigner le successeur du président Patrice Talon, au terme de ses deux mandats constitutionnels.

Sur le terrain, les premières observations relayées notamment par la Commission électorale nationale autonome (Céna) font état d’un démarrage des opérations de vote sans perturbations majeures, tant à Cotonou que dans les autres localités du pays.

Des opérations lancées dans les délais

Les bureaux de vote ont, dans leur grande majorité, ouvert dans les délais prévus par le code électoral. D’après les constats effectués par le président de la Céna, Sacca Lafia, qui a visité plusieurs centres de vote dans la matinée, les opérations ont débuté avant 7 h 15 dans les sites parcourus.

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« De façon globale, tout se passe dans le calme, dans la sérénité. De façon globale, tous les postes de vote ont ouvert avant 7h15 », a déclaré le président de l’institution, évoquant une amélioration par rapport aux précédentes élections, notamment celles de janvier 2026. Ce respect du chronogramme électoral constitue un indicateur suivi par les autorités, dans un contexte où des retards avaient été observés lors de scrutins antérieurs.

Une campagne de terrain qui a soutenu la mobilisation

Au-delà de l’organisation logistique, la participation observée dans plusieurs centres de vote s’inscrit également dans le prolongement d’une campagne de terrain active. Les mouvements et réseaux de soutien au candidat Romuald Wadagni se sont fortement investis dans les jours précédant le scrutin, multipliant les actions de proximité, les mobilisations locales et les opérations de sensibilisation en faveur du vote.

Dans plusieurs communes, ces structures ont contribué à maintenir une dynamique électorale, en encourageant les électeurs à se rendre aux urnes dès l’ouverture des bureaux. Cette implication s’est traduite par une présence visible de militants et de relais communautaires autour des centres de vote, sans interférer dans le processus électoral, mais participant à l’orientation et à la mobilisation des votants. Cette activité de terrain apparaît comme l’un des facteurs explicatifs de l’affluence constatée dans certaines zones, en particulier en début de journée.

Un scrutin marqué par l’absence d’incidents majeurs

Le déroulement du vote s’est également distingué par un climat jugé apaisé sur l’ensemble du territoire. Aucun incident d’ampleur ni tension notable n’ont été signalés au cours de la journée électorale, selon les informations disponibles. Les électeurs ont accompli leur devoir civique dans des conditions de sécurité assurées, avec une présence des forces de défense et de sécurité autour des centres de vote. Ce dispositif vise à garantir le bon déroulement des opérations sans interférer dans le processus électoral, conformément aux règles en vigueur.

Cette stabilité intervient dans une séquence politique marquée par la fin du second mandat du président Patrice Talon, dont le départ s’inscrit dans le respect des dispositions constitutionnelles limitant le nombre de mandats présidentiels.

Une affluence notable dans les centres de vote

Autre élément relevé au cours de la journée : la participation des électeurs. Dès l’ouverture des bureaux, des votants ont été enregistrés dans plusieurs centres à partir de 7 heures, avec des files d’attente observées dans certaines localités.

Des images relayées sur les plateformes numériques montrent des rangées d’électeurs devant les bureaux de vote, traduisant une mobilisation significative. Cette affluence, soutenue par les dynamiques de campagne observées sur le terrain, pourrait indiquer une évolution du taux de participation, alors que cette question constituait un enjeu du scrutin.

Les données consolidées sur la participation ne sont toutefois pas encore disponibles à ce stade. Elles devraient être précisées lors de la publication des résultats provisoires. Conformément au calendrier électoral, la Céna assure la centralisation des procès-verbaux issus des bureaux de vote. Les résultats provisoires seront ensuite transmis à la Cour constitutionnelle, seule habilitée à proclamer les résultats définitifs du scrutin. Selon les indications du président de la Céna, une large tendance pourrait être connue entre la matinée et la mi-journée du lundi suivant le vote.