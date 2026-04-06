Présidentielle 2026 au Bénin : Intensification de la campagne, stratégies contrastées sur le terrain

À quelques jours de la fin de la campagne pour l’élection présidentielle du 12 avril 2026, les candidats multiplient les initiatives pour mobiliser les électeurs à travers le territoire béninois. Les deux duos en lice, Romuald Wadagni – Mariam Chabi Talata et Paul Hounkpè – Judicaël Hounwanou, déploient des approches distinctes, entre tournées de terrain et présentation de projets politiques.

Après avoir lancé leur campagne dans le nord du pays, notamment à Kandi, le duo Wadagni–Talata a poursuivi ses activités dans le sud. Le vendredi 3 avril, Romuald Wadagni s’est rendu à Porto-Novo et à Sèmè-Kpodji, avant d’enchaîner, le lendemain, plusieurs étapes dans le département de l’Atlantique, dont Toffo, Ouidah, Kpomassè et Pahou. À chaque halte, des rassemblements ont été organisés pour permettre au candidat d’exposer les grandes lignes de son programme et d’échanger avec les populations.

Des soutiens politiques affichés autour de Wadagni

Les déplacements du candidat ont été marqués par des prises de position de responsables politiques. À Kpomassè, Pascal Koupaki, secrétaire général de la présidence de la République, a exprimé son soutien à Romuald Wadagni, mettant en avant son expérience au sein de l’exécutif et sa capacité à assurer la continuité de l’action publique engagée sous le président Patrice Talon.

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Quelques jours plus tôt, l’ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo avait également affiché son appui au duo lors d’une intervention à Bohicon. Cette succession de soutiens intervient alors que la campagne entre dans sa phase décisive, marquée par une forte présence sur le terrain.

L’opposition FCBE lance sa campagne dans le Mono

Face à cette dynamique, le duo de l’opposition issu du parti Force Cauris pour un Bénin émergent (FCBE) a lancé sa campagne le 29 mars 2026 à Doutou, dans la commune de Houéyogbé. Paul Hounkpè et son colistier Judicaël Hounwanou y ont présenté leur projet de société intitulé « Rebâtir ensemble la fierté béninoise ».

Le programme défendu met l’accent sur les priorités sociales, notamment l’accès aux soins, la création de centres de santé de proximité et la prise en charge de certaines pathologies. Des réformes institutionnelles sont également annoncées, parmi lesquelles l’organisation d’un référendum, l’adoption d’une nouvelle Constitution et la tenue d’assises nationales.

Le candidat propose aussi une réduction du train de vie de l’État, avec une révision des rémunérations des responsables publics et une restructuration des institutions afin de dégager des ressources pour l’éducation, la santé et l’emploi des jeunes.

Appels à l’alternance et critiques du processus électoral

Au cours de ses interventions, Paul Hounkpè a appelé à une alternance politique, tout en évoquant les difficultés exprimées par les populations rencontrées sur le terrain. Il a également dénoncé certaines pratiques, notamment l’achat de voix, et invité les électeurs à faire un choix qu’il présente comme déterminant pour l’avenir du pays.

De son côté, le duo Wadagni–Talata poursuit sa stratégie axée sur la proximité avec les électeurs et la consolidation de ses soutiens politiques. Les deux camps intensifient leurs activités à mesure que l’échéance approche. La campagne électorale, encadrée par le Code électoral béninois, doit s’achever officiellement à la veille du scrutin. Le vote est prévu le 12 avril 2026 sur l’ensemble du territoire national, sous la supervision de la Commission électorale nationale autonome (CENA), chargée de l’organisation matérielle des opérations.