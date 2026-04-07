Présidentielle 2026 au Bénin : l’ANIP facilite l’accès aux documents de vote

L’Agence Nationale d’Identification des Personnes (ANIP) a rendu public, dans un communiqué en date du 6 avril 2026, la mise en place d’un dispositif exceptionnel d’ouverture continue de ses services. Celui-ci s’étend du 7 au 11 avril 2026, de 8 h à 16 h, et se poursuivra le 12 avril de 8 h à 12 h à Cotonou. Cette mesure a pour objectif de faciliter l’accès des électeurs aux documents nécessaires à l’exercice de leur droit de vote dans le cadre de l’élection présidentielle prévue le 12 avril 2026 au Bénin.

Accès renforcé aux services d’identification avant le scrutin

Selon le communiqué de l’ANIP, les citoyens peuvent obtenir le CNPI, encore appelé « carte c’est moi », dans les mairies et arrondissements du pays. Le dispositif inclut également les services numériques via la plateforme eservices.anip.bj et l’application mobile ANIP BJ. L’institution précise que la mise à jour du numéro de téléphone reste possible sur ces mêmes canaux, ainsi que par le code USSD 1511#.

L’ANIP rappelle que ces démarches sont gratuites et accessibles pendant la période d’ouverture exceptionnelle. L’objectif affiché est de réduire les difficultés liées à la délivrance des documents administratifs à la veille du scrutin.

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Mobilisation administrative à la veille de la présidentielle

L’élection présidentielle du 12 avril 2026 au Bénin doit désigner le successeur de Patrice Talon, qui arrive au terme de son second mandat. Deux principaux duos sont en compétition : Romuald Wadagni, ministre d’État en charge de l’Économie et des Finances, candidat de la mouvance présidentielle avec Mariam Chabi Talata, qui prônent la continuité des réformes et la stabilité économique, et Paul Hounkpè, président des FCBE, accompagné de Judicaël Hounwanou, qui défendent une alternative politique axée sur la gouvernance sociale. Selon la CENA, près de 7,9 millions d’électeurs sont attendus dans plus de 17 000 bureaux de vote à travers le pays et la diaspora.

Le communiqué de l’ANIP insiste sur la responsabilité citoyenne liée au vote. L’institution déclare : « voter est un droit et un devoir », rappelant ainsi l’importance de disposer des pièces nécessaires pour participer au scrutin. L’ANIP, qui assure notamment l’identification biométrique des personnes à travers le RAVIP (Recensement administratif à vocation d’identification de la population), joue un rôle clé dans la délivrance des identifiants utilisés pour les opérations électorales. Le 12 avril, jour du scrutin, les services resteront ouverts jusqu’à midi à Cotonou pour répondre aux dernières demandes, selon les précisions de l’ANIP.