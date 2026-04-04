Présidentielle 2026 : Forte mobilisation pour la caravane Wadagni-Talata entre Cotonou et Porto-Novo

La caravane de campagne du candidat à la présidentielle Romuald Wadagni et de sa colistière Mariam Chabi Talata a parcouru, le 3 avril 2026, plusieurs axes reliant Cotonou à Porto-Novo. Lancé depuis le marché Tokplégbé, le cortège a rassemblé militants et sympathisants tout au long de l’itinéraire, avant de converger vers le stade Charles de Gaulle, cœur de la capitale politique.

Dès les premières heures, le départ à Tokplégbé a été marqué par un dispositif logistique impressionnant : véhicules décorés, affiches et tenues aux couleurs de la campagne. Le cortège s’est ensuite constitué progressivement, et la circulation dense sur les axes empruntés a révélé l’ampleur de la mobilisation.

Une caravane visible et vivante sur l’axe Cotonou–Porto-Novo

Le déplacement s’est déroulé en plusieurs séquences, avec des arrêts ponctuels dans certaines zones. Sur les principaux axes, des groupes de militants se sont joints au cortège, renforçant sa visibilité et créant une atmosphère de ferveur populaire. Des animations spontanées ont ponctué le trajet, notamment aux carrefours et zones très fréquentées. La caravane a maintenu une progression continue, parfois ralentie par l’augmentation du nombre de participants. Aucun incident majeur n’a été signalé grâce aux dispositifs de sécurité mis en place.

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Point de convergence au stade Charles de Gaulle

À Porto-Novo, le stade Charles de Gaulle a constitué le point culminant de la caravane. Tribunes et pelouse se sont rapidement remplies, tandis que les abords ont également été occupés par les participants. L’arrivée du duo Wadagni-Talata a provoqué un enthousiasme immédiat, avec des chants et slogans de soutien. La mobilisation observée dans la capitale politique prolonge celle enregistrée tout au long du parcours, et la participation est restée soutenue jusqu’à la fin de l’événement.

Le discours de Wadagni : dialogue, cohésion et développement

Face à cette marée humaine, Romuald Wadagni a tenu un discours clair et mobilisateur : « Nous allons dans le dialogue discuter et voir comment améliorer les choses, que ce soit avec nos voisins ici au Nigeria, pour renforcer nos relations au bénéfice de Porto-Novo et de tous. Mais c’est aussi comment améliorer les choses entre générations, entre jeunes et moins jeunes, entre hommes et femmes, et entre les institutions. Porto-Novo est la capitale, le siège des institutions, et nous voulons amplifier ce qui fonctionne et corriger ce qui doit l’être.«

Il a ensuite rappelé les acquis des dix dernières années et l’opportunité d’agir sur la pauvreté de masse : « Grâce aux efforts réalisés, nous avons maintenant les moyens de soutenir ceux qui sont plus vulnérables, nos anciens pour l’accès aux soins, et nos jeunes pour bénéficier des dernières technologies. Nous allons le faire ensemble.« . Wadagni a conclu son intervention par un appel à l’action citoyenne :

« Je compte sur vous pour faire de Porto-Novo une capitale internationale, enviée, et pour porter le message que le développement est lancé et rien ne pourra l’arrêter. Sortez massivement voter le dimanche 12 avril : c’est par ce geste que nous réaliserons ce rêve et irons plus loin ensemble.«

Une initiative encadrée et stratégique

Cette caravane s’inscrit dans la phase active de la campagne pour l’élection présidentielle d’avril 2026. Le Code électoral béninois encadre les activités de campagne, notamment les rassemblements publics et déplacements organisés, sous le contrôle des autorités et forces de sécurité.

La Commission électorale nationale autonome (CENA) prévoit la poursuite des activités de campagne jusqu’à la veille du scrutin, avec des meetings et déplacements programmés dans tout le pays. La caravane du 3 avril constitue ainsi une étape majeure dans la stratégie de mobilisation du duo Wadagni-Talata, annonçant d’autres initiatives dans les jours précédant le vote.