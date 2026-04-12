Présidentielle au Bénin : Direct du déroulement du scrutin

Commune de Zè, arrondissement d’Adjan (village de Tanta)

Dans le village de Tanta, les trois postes de vote (PV1, PV2 et PV3) ont ouvert à 7h00, conformément à l’horaire officiel. Le démarrage du scrutin s’effectue sans incident particulier remarqué. Toutefois, sur le terrain, la mobilisation des électeurs reste pour l’heure très limitée, avec une affluence encore timide observée dans les différents bureaux de vote.

Un démarrage globalement à l’heure à Abomey-Calavi

Le vote dans le cadre de la présidentielle de 2026 au Bénin a officiellement démarré ce dimanche 12 avril sur toute l’étendue du territoire béninois. Dans la commune d’Abomey-Calavi, l’un des plus grands bassins électoraux du pays, le constat est globalement satisfaisant : la majorité des bureaux de vote ont ouvert à l’heure réglementaire, soit 7 heures.

Au centre de vote de Kpanrou (EPP Centre), l’organisation a été jugée exemplaire dès les premières heures de la matinée. Tous les postes de vote ont ouvert simultanément à 7 heures précises, avec un dispositif électoral complet et fonctionnel. Mieux, les premiers électeurs ont été accueillis à la même heure, traduisant une bonne anticipation des équipes électorales et une mobilisation effective des agents déployés sur le terrain.

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Même son de cloche du côté de Zinvié, autre arrondissement clé de la commune d’Abomey-Calavi. Là également, les opérations de vote ont démarré sans retard notable. Les bureaux ont ouvert à l’heure, permettant aux citoyens désireux d’accomplir leur devoir civique de le faire dans des conditions jugées globalement satisfaisantes.

Sur place, la présence des forces de sécurité, discrète mais visible, contribue à rassurer les électeurs et à garantir le bon déroulement du scrutin. Les membres des bureaux de vote, quant à eux, se montrent organisés et engagés à assurer la transparence et la régularité du vote.

Ce démarrage ponctuel dans plusieurs centres de vote de la commune d’Abomey-Calavi est un signal positif pour la suite du scrutin. Il témoigne des efforts conjoints des autorités électorales et administratives pour offrir aux électeurs un cadre propice à l’expression libre de leur choix. La participation des électeurs, encore timide aux premières heures, devrait connaître une hausse progressive au fil de la journée, comme c’est souvent le cas lors des scrutins au Bénin.