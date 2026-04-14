Présidentielle au Bénin : vainqueur avec 94,05 % selon les tendances, Wadagni évoque un “consensus national”

Au Bénin, le candidat à la présidentielle du 12 avril 2026, Romuald Wadagni, a réagi dans la soirée du 14 avril après l’annonce des grandes tendances par la Commission électorale nationale autonome (CENA), qui le donnent vainqueur avec une victoire écrasante. Dans un message publié sur sa page Facebook, l’actuel ministre de l’Économie et des Finances estime que ces résultats traduisent une adhésion nationale .

Le vote s’est tenu le 12 avril sur l’ensemble du territoire ainsi que dans certaines représentations diplomatiques, au terme de deux semaines de campagne au cours desquelles les candidats en lice ont multiplié les initiatives pour convaincre les électeurs. La CENA a rendu publiques les premières tendances dans la nuit du 13 au 14 avril, confirmant l’avance du candidat soutenu par la mouvance présidentielle.

Une lecture axée sur l’unité nationale

Dans sa déclaration, Romuald Wadagni affirme accueillir ces tendances avec « humilité », tout en y voyant l’expression d’une attente collective. Selon lui, l’ampleur du score annoncé reflète « un besoin d’unité nationale face aux défis » du pays.

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Le candidat insiste également sur l’idée d’un large rassemblement derrière sa candidature, évoquant la participation de citoyens issus de différentes régions, de la diaspora, ainsi que le soutien de formations politiques, d’acteurs de la société civile et d’organisations syndicales.

Une reconnaissance du processus électoral et de l’adversaire

Le message met en avant le déroulement du scrutin, saluant le travail des structures chargées de son organisation. Le candidat a salué le sens républicain de son adversaire, Paul Hounkpè, qui l’a félicité avant même la proclamation officielle des tendances.

Romuald Wadagni affirme par ailleurs que les résultats provisoires constituent « la manifestation d’un consensus national », ajoutant qu’il entend en tenir compte dans l’exercice des fonctions présidentielles.

Une continuité revendiquée de l’action publique

Dans son message, le candidat évoque également Patrice Talon, estimant que les avancées du pays reposent sur « les bases solides posées » par son action. Il affirme que les efforts devront se poursuivre afin de construire un pays moderne garantissant le bien-être des populations.

Les résultats proclamés à ce stade restent provisoires. Conformément aux dispositions en vigueur, la Cour constitutionnelle est chargée de valider les résultats définitifs de l’élection présidentielle dans les jours à venir.