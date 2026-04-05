Présidentielle au Bénin : Wadagni enchaîne les étapes de Toffo à Ouidah

Le candidat à l’élection présidentielle d’avril 2026, Romuald Wadagni, a poursuivi sa tournée de terrain les 3 et 4 avril dans plusieurs communes du sud du Bénin, notamment à Porto-Novo, Sèmè-Kpodji, Toffo, Ouidah, Kpomassè et Pahou. Ces déplacements s’inscrivent dans le cadre de la campagne électorale en cours, marquée par une intensification des rencontres directes avec les populations.

Le vendredi 3 avril, Romuald Wadagni s’est rendu dans les communes de Porto-Novo et Sèmè-Kpodji. Le lendemain, samedi 4 avril, il a enchaîné plusieurs étapes dans le département de l’Atlantique, notamment à Toffo, Ouidah, Kpomassè et Pahou. Ces descentes de terrain visent à présenter son projet de société et à mobiliser les électeurs à quelques semaines du scrutin présidentiel. À chaque étape, des rassemblements ont été organisés pour permettre au candidat d’exposer ses priorités et d’échanger avec les populations locales.

À Ouidah, mise en avant du projet Sèmè City

À Ouidah, l’étape du samedi 4 avril a été marquée par un meeting au cours duquel le candidat a détaillé certains axes de son programme. Parmi les projets évoqués figure Sèmè City, présenté comme un pôle de formation aux technologies de pointe destiné à renforcer les compétences des jeunes et à positionner le Bénin sur des secteurs à forte valeur ajoutée.

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Selon les éléments communiqués lors de cette rencontre, ce projet vise à structurer un écosystème autour de l’innovation et de la formation supérieure spécialisée, avec un accent sur les métiers du numérique.

Soutien affiché de Koupaki et de Houndété

La tournée a également été ponctuée par des prises de parole de responsables politiques. À Kpomassè, Pascal Koupaki, secrétaire général de la présidence du Bénin, a publiquement soutenu la candidature de Romuald Wadagni.

Dans une intervention, il a insisté sur l’expérience acquise par le candidat au sein de l’exécutif et sur sa capacité à assurer la continuité de l’action publique engagée sous la présidence de Patrice Talon. « Pendant 10 ans, vous avez été préparé par le grand mentor Patrice Talon. Aujourd’hui, il nous laisse la possibilité de continuer le chemin avec vous », a-t-il déclaré, évoquant également la perspective d’une continuité des politiques publiques sur les prochaines années. Du côté d’Eric Houndété, le point a été mis sur ce qu’il appelle le Pacte Républicain. « C’est ensemble que nous allons construire ce pays…», a-t-il martelé tout en indiquant que les difficultés et récriminations lui ont été confiées.