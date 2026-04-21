Real Madrid : sifflés par le Bernabéu, Mbappé et ses coéquipiers s'imposent contre Alavés

Le Real Madrid a remporté sa rencontre face à Alavés 2-1 ce mardi 21 avril au Santiago Bernabéu, dans une atmosphère tendue marquée par les contestations du public madrilène. Une victoire chèrement acquise au moment où le club blanc tente de sauver sa saison après une accumulation de désillusions.

La crise du moment

Le club merengue traverse une période critique depuis plusieurs semaines. Éliminé en janvier par Albacete, équipe de deuxième division, en Coupe du Roi, le Real a subi un nouvel revers décisif le 15 avril avec son élimination des quarts de finale de la Ligue des champions par le Bayern Munich. Cette élimination à 6-4 au cumul des scores représente un coup dur pour une équipe habituée à briller en Europe. En Liga, le tableau s’avère plus préoccupant encore : neuf points de retard sur Barcelone avec seulement sept matchs restants rendent la course au titre pratiquement irrémédiable.

C’est dans cette situation de crise que les Merengues recevaient Alavés. Le public du Bernabéu, frustré par les récentes performances collectives, n’a pas épargné les sifflets à plusieurs joueurs de l’équipe, notamment Camavinga, Vinícius Junior et Mbappé.

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L’apaisement par l’efficacité offensive

Malgré cette ambiance hostile, le Real a su débuter avec autorité. Kylian Mbappé a ouvert le score à la demi-heure de jeu. Après la pause, Vinícius Junior a marqué à la 50e minute pour mettre son équipe à l’abri. Alavés, loin de baisser les bras, a exercé une pression constante en seconde période, multipliant les occasions dangereuses avec un poteau de Parada à la 82e minute et plusieurs corners bien frappés. La défense madrilène, portée par les performances de Huijsen et du gardien Lunin, a longtemps résisté.

Les changements tactiques du Real en fin de rencontre n’ont cependant pas suffi à contrôler totalement l’adversaire. Martínez a réduit l’écart à 90+3′, profitant d’un service de Guevara pour tromper Lunin. Cette intrusion tardive d’Alavés a rappelé l’instabilité défensive du club, même dans les matchs supposément sous contrôle.

Vers le Clásico décisif

Le Real conserve un mince espoir de relancer sa course au titre avant le Clásico prévu le 10 mai au Camp Nou, seule occasion susceptible de maintenir ses maigres chances de rattrapage sur Barcelone. Ce match contre Alavés offrait une planche de salut minimale, évitant une saison blanche dans toutes les compétitions.