Salaires en Ligue 1 : le PSG surpasse Monaco et Marseille avec un salaire mensuel moyen de 650000€

Le Paris Saint-Germain domine largement les rémunérations en Ligue 1, avec un salaire mensuel net moyen estimé à 650 000 euros, selon les données publiées par le quotidien sportif L’Équipe. À titre de comparaison, l’Olympique de Marseille se situe autour de 300 000 euros, tandis que l’AS Monaco affiche environ 140 000 euros.

Le PSG concentre les plus hauts salaires du championnat

Dans le détail, le PSG place douze joueurs en tête du classement des rémunérations individuelles. Ousmane Dembélé occupe la première position avec un salaire mensuel brut estimé à 1,5 million d’euros. Il devance Achraf Hakimi, Lucas Hernandez et Marquinhos.

Sur le banc, l’entraîneur Luis Enrique disposerait du salaire le plus élevé du championnat, avec environ un million d’euros brut mensuel. Il devance Habib Beye (Marseille) et Paulo Fonseca (Olympique Lyonnais)

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Des niveaux comparables aux grandes puissances européennes

À l’échelle européenne, la masse salariale du PSG reste parmi les plus élevées. Le club parisien se situe autour de 550 à 650 millions d’euros annuels, un niveau comparable à celui de Manchester City, souvent en tête avec plus de 550 millions d’euros.

Les deux géants espagnols, Real Madrid et FC Barcelone, évoluent dans des ordres de grandeur proches, respectivement autour de 500 et 550 millions d’euros selon les saisons. Liverpool FC suit avec un peu plus de 500 millions d’euros, tandis que le Bayern Munich se situe généralement en dessous, autour de 400 à 450 millions d’euros.

Ces écarts restent toutefois limités entre les principales puissances européennes, toutes regroupées dans une fourchette d’environ 150 millions d’euros. À titre de référence, le budget global du PSG avoisine 800 à 900 millions d’euros, ce qui place sa masse salariale parmi les postes de dépense les plus importants.