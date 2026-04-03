Trump contredit sur l'Iran: la moitié des lanceurs toujours opérationnelle selon le renseignement US

Trois sources ayant eu accès à des évaluations classifiées des services de renseignement américains ont indiqué à CNN, vendredi 3 avril 2026, qu’environ la moitié des lanceurs de missiles iraniens et des drones kamikazes restent opérationnels après cinq semaines de frappes américano-israéliennes — en contradiction directe avec les déclarations tenues la veille par le président Donald Trump devant la nation.

Trois sources ayant eu accès à des informations classifiées ont transmis ces évaluations à CNN. Elles contredisent directement les déclarations publiques du président Donald Trump, qui affirmait la veille, lors d’une allocution nationale, que la capacité iranienne à lancer missiles et drones était « considérablement réduite » et que les usines et lanceurs « sont détruits, il en reste très peu ».

Un bilan militaire moins tranché que celui affiché par Washington

Selon les évaluations compilées ces derniers jours, l’Iran disposerait toujours de milliers de drones à usage unique — soit environ 50 % de ses capacités initiales — ainsi que d’un stock substantiel de missiles balistiques. Une grande partie des missiles de croisière de défense côtière iraniens seraient également préservés, une situation cohérente avec le choix américain de ne pas concentrer les frappes sur les infrastructures militaires littorales. Ces systèmes représentent la principale capacité de l’Iran à menacer la navigation commerciale dans le détroit d’Ormuz, par lequel transite environ 20 % des approvisionnements énergétiques mondiaux.

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Le total estimé par les services de renseignement inclurait des lanceurs actuellement inaccessibles — enfouis sous des décombres à la suite de frappes, mais non détruits. L’Iran dispose depuis des décennies d’un réseau étendu de tunnels et de cavernes souterraines conçus précisément pour protéger ces équipements de frappes aériennes.

Le Pentagone dément, la Maison-Blanche dénonce ses propres sources

Le porte-parole du Pentagone, Sean Parnell, a qualifié le reportage de CNN de « complètement faux », affirmant que les États-Unis sont « bien en avance sur leur calendrier » pour atteindre leurs objectifs militaires. La Maison-Blanche, par la voix de sa porte-parole Anna Kelly, a accusé les sources anonymes de vouloir « attaquer le président Trump et dénigrer le travail remarquable de l’armée américaine ».

Cette divergence entre évaluations internes et communication officielle intervient alors que le Commandement central américain (Centcom) revendique plus de 12 300 cibles frappées en Iran depuis le début de l’opération baptisée « Epic Fury », lancée le 28 février 2026. Le détroit d’Ormuz demeure fermé à la navigation commerciale, Washington ayant reconnu en privé ne pas être en mesure de garantir sa réouverture avant la fin des hostilités.