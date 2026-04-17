Trump interdit à Israël de bombarder le Liban : "C'en est assez !!!"

Le président américain Donald Trump a ordonné vendredi 17 avril à Israël de cesser immédiatement toute frappe sur le Liban, dans un message publié sur Truth Social au ton inhabituellement ferme envers son allié. La déclaration intervient quelques heures après l’entrée en vigueur d’un cessez-le-feu de dix jours entre Israël et le Liban, négocié sous l’égide de Washington.

« Israël ne bombardera plus le Liban. Ils en sont INTERDITS par les États-Unis. C’en est assez !!! », a écrit Trump, ajoutant qu’il chargeait le vice-président JD Vance, le secrétaire d’État Marco Rubio et le chef d’état-major interarmées Dan Caine de travailler avec les deux pays en vue d’un accord de paix durable.

Katz en porte-à-faux avec Washington

La mise en garde américaine a immédiatement révélé une friction avec Tel-Aviv. Le ministre de la Défense israélien Israel Katz a affirmé dans la matinée que l’offensive contre le Liban « n’est pas encore terminée », assurant que Tsahal conserverait l’ensemble des positions prises dans le sud du pays. Des médias libanais ont rapporté qu’un drone israélien aurait frappé une moto entre les localités de Kounine et Beit Yahoun, peu après la déclaration de Trump. L’armée israélienne n’a pas commenté l’incident. Les termes du cessez-le-feu prévoient qu’Israël conserve le droit de conduire des frappes défensives en cas d’attaque imminente ou en cours.

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Selon le ministère de la Santé libanais, plus de 2 290 personnes ont été tuées et 7 500 blessées depuis le début des opérations israéliennes au Liban le 2 mars.

L’Iran en toile de fond des négociations

Trump a lié explicitement la trêve au Liban aux pourparlers en cours avec Téhéran, se disant convaincu qu’un accord était proche. Depuis Las Vegas, il a déclaré que la guerre « devrait se terminer assez vite », précisant que l’Iran aurait proposé de renoncer à l’arme nucléaire pour une durée supérieure à vingt ans. Le ministre iranien des Affaires étrangères a annoncé la réouverture du détroit d’Ormuz au trafic commercial pour la durée du cessez-le-feu. Trump a maintenu le blocus naval américain sur les ports iraniens, indiquant qu’il resterait en place jusqu’à la signature d’un accord formel.

Une nouvelle session de négociations entre Washington et Téhéran pourrait se tenir dès ce week-end, selon Trump.