Tunnel Maroc-Espagne : pourquoi 2026 est une année charnière pour le projet

Le gouvernement espagnol a inscrit au budget 2026 un transfert de 1,73 million d’euros en faveur de la Société espagnole d’études pour la communication fixe à travers le détroit de Gibraltar (SECEGSA), l’organisme public chargé de coordonner le projet de tunnel ferroviaire sous le détroit avec son homologue marocain, la SNED.

Ce financement, géré par le ministère des Transports dirigé par Óscar Puente, porte à 9,61 millions d’euros les crédits cumulés alloués à la SECEGSA depuis 2022, contre environ 50 000 euros par an avant la relance des relations bilatérales hispano-marocaines en 2023.

Juin 2026 : une mise à jour décisive des études

La SECEGSA a confié à l’entreprise publique d’ingénierie Ineco la finalisation d’un avant-projet actualisé du tunnel, connu sous la référence APP07. Ce document, financé en partie par des fonds européens du plan de relance Next Generation EU, constitue la première révision complète du projet depuis 2007. Sa remise est attendue d’ici août 2026. Il couvrira la conception de la galerie de reconnaissance, l’actualisation du tracé, de la géologie, de la géotechnique, des terminaux et des infrastructures associées.

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Cette étape fait suite à la confirmation de la faisabilité technique du projet par la société allemande Herrenknecht, leader mondial des tunneliers, qui a remis ses conclusions à la SECEGSA en juin 2025. Le rapport établit que les méthodes de forage actuelles permettent d’envisager la traversée du seuil de Camarinal, la zone géologiquement la plus complexe du tracé, caractérisée par des formations de flysch instables à une profondeur maximale de 475 mètres.

2027 : l’appel d’offres pour le tunnel exploratoire en ligne de mire

Une fois l’APP07 livré, la SECEGSA et la SNED prévoient de lancer l’appel d’offres pour la galerie de reconnaissance avant 2027. Ce tunnel exploratoire, dont le coût est estimé à environ un milliard de dollars, permettra d’analyser les conditions réelles du sous-sol avant tout creusement définitif. Sa construction nécessiterait entre six et neuf ans selon Herrenknecht.

Le projet prévoit un tunnel ferroviaire bitube de 65 kilomètres au total, dont 40 kilomètres en territoire espagnol. Le terminal espagnol serait implanté à Vejer de la Frontera, raccordé à la ligne Cadix-Séville, avec un embranchement vers Algésiras. Côté marocain, le terminal serait situé au Cap Malabata, près de Tanger. Le trajet sous le détroit, sur les 14 kilomètres de traversée maritime, s’effectuerait en une trentaine de minutes.

Le coût estimé pour la seule partie espagnole dépasse 8,5 milliards d’euros. La durée totale des travaux est évaluée à une dizaine d’années, ce qui écarte toute mise en service avant 2035-2040. La prochaine échéance concrète reste la remise de l’APP07, attendue à l’été 2026.