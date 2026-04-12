Tyson Fury vs Anthony Joshua : ce qui bloque le combat des poids lourds

Après sa victoire contre Arslanbek Makhmudov le 11 avril au Tottenham Hotspur Stadium, Tyson Fury a lancé un défi direct à Anthony Joshua pour un affrontement entre les deux géants britanniques de la boxe. Joshua, présent au bord du ring, a décliné la proposition immédiate, invoquant des obstacles qui retardent l’organisation du combat le plus attendu de la catégorie reine.

Fury et Joshua incarnent les deux plus grandes figures du poids lourd actuel : Fury, « The Gypsy King », mesure 2,06 mètres et domine par son style imprévisible (34-2-1, victoire contre Klitschko en 2015), tandis que Joshua « AJ » s’impose par sa puissance brute avec 89 % de KO (29 victoires) et son triomphe face à Klitschko en 2017 devant 90 000 spectateurs au Wembley. Malgré les années de tension médiatique entre eux, le combat n’a jamais eu lieu, alimentant frustrations des fans et questions sur les véritables raisons du blocage.

Les négociations comme premier obstacle

Joshua n’a pas rejeté catégoriquement l’idée d’une confrontation. Selon le champion britannique, des discussions contractuelles sont en cours depuis longtemps. « Il y a les négociations que vous traversez. J’ai été à cette table avec lui de nombreuses fois », a déclaré Joshua après le combat. Il a précisé que les termes financiers et les conditions de l’affrontement nécessitaient un accord préalable formel, processus qui s’est révélé complexe à plusieurs reprises par le passé.

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Ces tractations répétées montrent le clivage entre les deux camps concernant le partage des revenus et les clauses de contrat. Joshua a également signalé que le contrat serait transmis pour examen, laissant entendre que les détails restent à finaliser avant tout engagement public.

Des priorités personnelles qui compliquent le calendrier

Joshua a évoqué des raisons personnelles freinant un retour immédiat sur le ring. Il a mentionné un « incident grave » survenu quatre mois avant le 11 avril, l’obligeant à vérifier ses conditions physiques avant une reprise compétitive. De plus, des questions familiales occupent actuellement sa priorité : « Mes frères, leurs parents, la fraternité de s’occuper des choses. C’est la priorité pour l’instant. »

Ces considérations réduisent le calendrier disponible pour préparer un combat d’une telle envergure. Bien que Joshua ait exprimé sa confiance en ses capacités face à Fury, il a rappelé que l’initiative lui reviendrait lorsque les conditions seraient optimales.

Le combat au service de la promotion

Fury a présenté le duel comme un spectacle attendu, parlant d’une « bataille d’Angleterre » destinée à captiver les amateurs de boxe. Cependant, Joshua a clairement indiqué que les décisions tactiques et calendaires suivraient une stratégie réfléchie plutôt que des appels au dernier moment. Un combat intérimaire figure parmi les options envisagées par le camp Joshua.

Le terrain reste donc préparé pour une rencontre sans précédent entre les deux plus grands poids lourds britanniques. Reste à savoir si les obstacles contractuels et personnels lèveront pour permettre cet affrontement.