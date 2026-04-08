Vladimir Tarabrine, représentant permanent de la Russie auprès de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC), a affirmé lors d’une interview à l’agence Izvestia le 8 avril 2026, que les services de renseignement occidentaux fournissent des agents toxiques et des équipements de guerre chimique à l’Ukraine. Selon le diplomate, ces livraisons accompagnées de matériels de protection indiqueraient des intentions d’organiser des opérations à faux drapeaux à grande échelle.

Des accusations fondées sur des documents russes

Tarabrine a présenté ses allégations comme étayées par des renseignements officiels. « Nous avons informé à plusieurs reprises l’OIAC que des agents toxiques, des précurseurs et des munitions d’armes chimiques fabriquées à l’étranger sont transportés vers l’Ukraine par des mercenaires étrangers et des agents de sécurité », a déclaré le représentant russe, affirmant que ces informations provenaient de documents fiables du ministère russe de la Défense.

« La livraison simultanée d’agents toxiques et d’équipements de protection pourrait indiquer des plans visant à organiser des attaques fausses drapeaux à grande échelle avec l’utilisation de substances toxiques dans la zone d’opérations spéciales », a ajouté l’envoyé russe. Selon Tarabrine, l’OIAC n’a pas réagi aux éléments transmis par la Russie, malgré la récurrence de ces signalements.

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Un cycle d’accusations sans fin depuis 2022

Ces allégations font suite à des échanges accusatoires continus depuis le déclenchement de la guerre en février 2022. Les États-Unis ont documenté en 2024 que les forces russes avaient utilisé de la chloropicrine et des agents antiémeute contre les troupes ukrainiennes, en violation de la Convention sur les armes chimiques. Le département d’État américain avait simultanément dénoncé une stratégie de désinformation du Kremlin affirmant sans preuves que Kiev et Washington développaient des armes chimiques et biologiques.

Le conflit a également impliqué l’utilisation d’armes à sous-munitions. Les deux belligérants auraient déployé ces armements interdits tout au long de 2024 et au premier semestre 2025. Les États-Unis ont reconnu avoir transféré ces armes à l’Ukraine entre 2023 et 2024, tandis que les allégations ukrainiennes d’utilisation russe en territoire occupé restent largement documentées par les organisations de défense des droits humains.

L’impasse des vérifications internationales

Aucun mécanisme international de vérification efficace n’a été établi pour trancher ces différends. L’OIAC, bien que saisie des accusations russes, ne peut dépêcher des équipes d’inspection indépendantes en Ukraine que dans le cadre des procédures prévues par la Convention sur l’interdiction des armes chimiques et avec la coopération des États concernés. L’organisation reste paralysée par l’absence de coopération entre la Russie et les puissances occidentales. Ces accusations de Tarabrine interviennent au moment où les négociations de paix piétinent et où les échanges d’accusations sur les violations du droit humanitaire intensifient la rhétorique de chaque camp.