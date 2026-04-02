USA : le général Randy George écarté par Hegseth à la tête de l'armée de terre américaine

Le secrétaire américain à la Défense Pete Hegseth a mis fin, le 2 avril 2026, aux fonctions du général Randy George, chef d’état-major de l’armée de terre américaine. Le départ du gradé quatre étoiles prend effet immédiatement, selon une annonce publiée sur X par le porte-parole du Pentagone, Sean Parnell.

Aucune justification officielle n’a accompagné cette décision. Selon une source anonyme citée par CBS News, qui a révélé l’information en premier, Hegseth souhaiterait nommer à ce poste un officier davantage aligné sur la vision de l’administration Trump. Le général George, diplômé de l’académie militaire de West Point et vétéran des campagnes d’Irak et d’Afghanistan, avait été nommé 41e chef d’état-major de l’armée de terre en 2023 par le président démocrate Joe Biden.

Un poste stratégique vidé sans explication

Chef d’état-major de l’armée de terre depuis moins de trois ans, Randy George dirigeait l’une des branches les plus importantes des forces armées américaines, chargée de la préparation opérationnelle des quelque 450 000 soldats d’active de l’U.S. Army. Sa fonction, distincte de celle de chef d’état-major des armées (Chairman of the Joint Chiefs of Staff), fait de lui le principal conseiller militaire du président pour les affaires terrestres.

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Une série de limogeages au sommet des forces armées

Ce renvoi prolonge une série d’évictions engagées depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. En février 2025, Trump avait écarté le général Charles Brown de la présidence du Joint Chiefs of Staff, lui substituant le général Dan Caine. Dans les mois suivants, les chefs de la marine, des gardes-côtes et de la NSA avaient également été poussés vers la sortie. Hegseth avait par ailleurs ordonné le licenciement de 20 % des généraux quatre étoiles dans l’ensemble des armées.

Des élus démocrates ont exprimé leur inquiétude face à ce qu’ils décrivent comme une politisation progressive de l’institution militaire, traditionnellement tenue à l’écart des batailles partisanes.

Le Sénat américain devra confirmer le successeur de Randy George, conformément aux dispositions du titre 10 du United States Code, qui soumet toute nomination à ce rang à un vote de la chambre haute.