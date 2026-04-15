USA : une femme tuée par la police après avoir tenté d’enlever un enfant de 3 ans

Une intervention policière s’est soldée par la mort d’une femme le mardi 14 avril 2026 à Omaha, dans l’État du Nebraska, aux États-Unis. Selon la police locale, la suspecte s’en était prise à un enfant de trois ans à l’intérieur d’un supermarché Walmart avant d’être abattue sur le parking par un agent.

D’après les éléments communiqués par la police d’Omaha et rapportés par l’Associated Press, la femme était armée d’un couteau qu’elle aurait pris dans les rayons du magasin. Elle aurait approché une cliente accompagnée de l’enfant, puis l’aurait menacée avant de s’emparer du garçon.

Le chef adjoint de la police d’Omaha, Scott Gray, a indiqué que la suspecte avait contraint l’adulte à marcher devant elle en maintenant l’enfant sous son contrôle. « Elles sont sorties du magasin comme si de rien n’était », a-t-il déclaré, décrivant une scène qui n’aurait pas immédiatement alerté les autres clients.

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Une intervention rapide sur le parking

La situation s’est poursuivie à l’extérieur du magasin, où les forces de l’ordre sont intervenues. Selon la police, la femme représentait alors une menace directe pour l’enfant. Au moins un agent a ouvert le feu, atteignant mortellement la suspecte.

Les circonstances précises ayant conduit à l’usage de l’arme restent en cours d’examen. La police d’Omaha indique ne pas être en mesure, à ce stade, d’expliquer les motivations de la femme. Aucun lien entre la suspecte et les victimes n’a été établi. L’enfant, blessé lors de l’agression, a été pris en charge par les secours. Les autorités n’ont pas communiqué de bilan détaillé sur son état, mais sa survie a été confirmée par plusieurs médias américains.

Des faits rares mais déjà observés

Des affaires impliquant des attaques contre des enfants dans des lieux ouverts au public ont déjà été signalées ces dernières années aux États-Unis. En 2023, dans l’Ohio, une femme avait été arrêtée après avoir agressé un enfant avec une arme blanche dans un magasin. La victime, grièvement blessée, avait survécu.

Ce type d’incident, bien que peu fréquent, mobilise généralement une réponse rapide des forces de l’ordre, notamment lorsque la vie d’un mineur est directement menacée. Dans le cas d’Omaha, une enquête a été ouverte afin d’établir le déroulement précis des faits et de déterminer les circonstances exactes de l’intervention policière.