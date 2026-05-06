Bénin : la CENA recycle le matériel électoral pour réduire les coûts

La Commission électorale nationale autonome (CENA) a engagé, lundi 4 mai 2026 à son siège, une opération de tri du matériel électoral utilisée lors des derniers scrutins. Supervisée par la Direction du matériel et des opérations, cette activité s’inscrit dans les actions post-électorales de l’institution et doit s’étendre sur une période de dix jours.

Cette opération concerne l’ensemble des équipements ramenés par les coordonnateurs d’arrondissement et de zone à l’issue des élections. Il s’agit notamment des fournitures contenues dans les kits de vote, ainsi que des dispositifs logistiques utilisés dans les bureaux de vote.

Un tri structuré pour optimiser la réutilisation

Le processus engagé repose sur une méthodologie en plusieurs étapes. Les agents procèdent d’abord au regroupement du matériel par catégories avant d’opérer un tri en fonction de leur état. Les équipements jugés utilisables sont ensuite conditionnés et stockés dans les magasins de la CENA.

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Les éléments concernés couvrent un large éventail d’outils électoraux, dont les lampes torches, encres à tampon, marqueurs indélébiles, cachets de vote, stylos, colles, ficelles d’emballage ou encore les chasubles et rideaux d’isoloirs. Ces opérations sont assurées par les équipes de la Direction du matériel et des opérations, appuyées par des agents externes mobilisés pour la circonstance.

Ce dispositif vise à préserver le matériel encore fonctionnel afin de limiter les acquisitions futures. La CENA indique que le stockage s’effectue dans des conditions destinées à garantir la conservation des équipements jusqu’à leur prochaine utilisation.

Une pratique intégrée à la gestion électorale

Le reconditionnement du matériel électoral après chaque consultation constitue une pratique régulière de l’institution. D’après la CENA, cette démarche contribue à la maîtrise des dépenses liées à l’organisation des élections au Bénin.

Au-delà des scrutins nationaux, une partie de ce matériel est également mise à disposition d’autres structures publiques sur demande. Cette mise à contribution intervient dans le cadre d’appuis techniques et logistiques fournis par la CENA lors d’élections spécifiques, notamment celles de la Chambre de commerce et d’industrie du Bénin (CCIB), de la Haute Autorité de l’audiovisuel et de la communication (HAAC) ou d’initiatives portées par le ministère du Cadre de vie.

Cette mutualisation des ressources permet de réduire les besoins en équipements neufs pour ces institutions, tout en valorisant les stocks existants de la CENA. Le tri et le stockage du matériel constituent ainsi un levier opérationnel pour contenir ces coûts. La phase engagée depuis le 4 mai doit s’achever dans un délai de dix jours, selon le calendrier établi par la Direction du matériel et des opérations, avant l’intégration des équipements conservés dans les stocks destinés aux futurs processus électoraux.