Bénin : La résidence de l’ambassadeur d’Allemagne accueille la rétrospective de l’artiste Sébastien Boko

La résidence de l’ambassadeur d’Allemagne à Cotonou a abrité, dans l’après-midi du mardi 5 mai 2026, le vernissage de la rétrospective consacrée à l’artiste béninois Sébastien Boko. L’événement, présidé par l’ambassadeur d’Allemagne au Bénin, le Dr Stefan Buchwald, a réuni des responsables politico-administratifs ainsi que plusieurs représentants d’institutions publiques.

Dans son allocution d’ouverture, le diplomate allemand a salué la tenue de cette exposition dédiée à un artiste reconnu sur la scène contemporaine. « C’est avec un énorme plaisir que ma femme et moi vous souhaitons la bienvenue à la résidence allemande ce soir à l’occasion du vernissage de la Rétrospective Sébastien Boko », a déclaré Dr Stefan Buchwald devant les invités.

Une œuvre ancrée dans la tradition et ouverte à l’international

Né en 1984 et issu d’une lignée de sculpteurs, Sébastien Boko s’inscrit dans une continuité artisanale qu’il adapte aux codes de l’art contemporain. Autodidacte, il développe une approche artistique fondée sur l’assemblage de matériaux tels que le bois, le métal et la peinture.

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Ses créations interrogent la condition humaine et les dynamiques identitaires africaines. Le travail de l’artiste se caractérise par une exploration de dimensions immatérielles, notamment les relations invisibles entre les individus et les traces laissées par les expériences humaines.

Les œuvres de Sébastien Boko ont été exposées dans plusieurs pays, selon les éléments présentés lors du vernissage, notamment au Sénégal, en Côte d’Ivoire, en Égypte, aux Pays-Bas, en France, en Suisse, aux États-Unis, au Japon et en Nouvelle-Zélande. L’artiste a également participé à des résidences et foires internationales et a reçu plusieurs distinctions, tant au Bénin qu’à l’étranger.

Une rétrospective structurée autour de séries emblématiques

L’exposition présentée à la résidence allemande propose un parcours à travers différentes périodes de création de l’artiste. Elle rassemble des œuvres issues de séries identifiées, notamment « Vodun », « Transcendances » et « Comptage en Fongbe ». Ce choix permet de retracer l’évolution de la démarche artistique de Sébastien Boko, en mettant en évidence la diversité de ses techniques et la constance de ses thématiques. La présence de ces différentes séries offre aux visiteurs une lecture globale de son œuvre. Le projet a bénéficié d’un appui financier de l’opérateur de télécommunications MOOV Africa, qui a contribué à la production d’une brochure dédiée à l’artiste. Ce document est mis à disposition des visiteurs sur le site de l’exposition, selon les indications fournies par l’ambassade d’Allemagne.

Une exposition ouverte au public sur rendez-vous

L’exposition restera accessible jusqu’au 5 juin 2026 à la résidence de l’ambassadeur d’Allemagne à Cotonou. Les visites sont organisées sur rendez-vous, chaque mardi entre 16 heures et 18 heures, d’après les modalités annoncées lors du vernissage.

Cette initiative s’inscrit dans les actions culturelles menées par la représentation diplomatique allemande au Bénin, qui avait déjà accueilli, un an plus tôt, une exposition consacrée à l’artiste émergent Pumba, également présent lors de l’événement. La clôture de la rétrospective est prévue pour début juin, avec la poursuite des visites programmées selon le calendrier établi par l’ambassade.