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Bénin: Le recours sur le Sénat jugé irrecevable par la Cour

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Les sages de la Cour Constitutionnelle ont jugé irrecevable le recours formulé visant l’investiture de Romuald Wadagni sans le Sénat. La haute juridiction a justifié sa décision par un défaut de qualité du requérant. Le sieur Midomiton Précieux Noël Dagan n’était donc pas qualifié pour saisir la Cour Constitutionnelle à cet effet.

Introduit par Midomiton Précieux Noël Dagan, le recours enregistré sous le numéro 0424/063/REC-26 du 28 avril 2026 vise à faire constater une contrainte matérielle liée à la non-installation du Sénat. Le requérant demande à la juridiction constitutionnelle de tirer les conséquences juridiques de cette situation sur le déroulement de la cérémonie d’investiture.

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