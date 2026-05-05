Bénin: Le recours sur le Sénat jugé irrecevable par la Cour

Les sages de la Cour Constitutionnelle ont jugé irrecevable le recours formulé visant l’investiture de Romuald Wadagni sans le Sénat. La haute juridiction a justifié sa décision par un défaut de qualité du requérant. Le sieur Midomiton Précieux Noël Dagan n’était donc pas qualifié pour saisir la Cour Constitutionnelle à cet effet.

Introduit par Midomiton Précieux Noël Dagan, le recours enregistré sous le numéro 0424/063/REC-26 du 28 avril 2026 vise à faire constater une contrainte matérielle liée à la non-installation du Sénat. Le requérant demande à la juridiction constitutionnelle de tirer les conséquences juridiques de cette situation sur le déroulement de la cérémonie d’investiture.