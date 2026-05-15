Real Madrid : Kylian Mbappé, joueur le plus sifflé du Bernabéu selon la presse espagnole

Entré en jeu à la 68e minute lors de la victoire du Real Madrid face au Real Oviedo (2-0), le 14 mai 2026 au stade Santiago Bernabéu en 36e journée de Liga, Kylian Mbappé a été accueilli sous une bronca nourrie de ses propres supporters. L’attaquant français, 27 ans, absent depuis fin avril en raison d’une blessure aux ischio-jambiers, a subi des sifflets dès son échauffement, à son entrée sur le terrain, puis à chaque ballon touché. La presse espagnole, unanime le lendemain, le désigne comme le joueur le plus ciblé de la soirée.

Selon El País, Mbappé a été le plus ciblé par le Bernabéu lors d’un match sans enjeu sportif majeur : les sifflets, rares pour les autres joueurs, se sont concentrés sur lui de façon marquée. Mundo Deportivo consacre à cet épisode sa une sportive, tandis que Marca pointe une accumulation de faux pas extrasportifs : un voyage en Sardaigne avec sa compagne une semaine avant le Clásico — déplacement autorisé par le club mais mal perçu —, un sourire jugé déplacé à la sortie du centre d’entraînement de Valdebebas le jour de l’altercation entre Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde, et une publication sur les réseaux sociaux lors de la défaite 2-0 en Clásico face au FC Barcelone.

Des déclarations qui alimentent la polémique

La soirée ne s’est pas limitée aux sifflets. En zone mixte après le match, Mbappé a révélé qu’Arbeloa lui avait explicitement signifié avant la rencontre qu’il était le quatrième attaquant de l’effectif, derrière Franco Mastantuono, Vinícius Júnior et Gonzalo García. « J’accepte et je joue le temps qu’on me donne », a-t-il déclaré, tout en affirmant s’être senti prêt à débuter. En conférence de presse, l’entraîneur Álvaro Arbeloa a réfuté cette version avec sécheresse : « Aussi longtemps que je serai sur ce siège, je déciderai qui joue. Peu m’importe qui parle. » Cette séquence a amplifié les tensions au sein du club, déjà fragilisé par deux saisons sans trophée majeur.

Une situation de crise institutionnelle

L’épisode survient dans une période de turbulences pour le Real Madrid. Le président Florentino Pérez, sous pression depuis la fin du Clásico perdu le 10 mai, a annoncé lors d’une conférence de presse houleuse qu’il ne démissionnerait pas, tout en appelant à des élections. Sur la Cadena SER, le journaliste Jesús Gallego avait qualifié Mbappé de « dégonflé » avant même le match, après les révélations de The Athletic selon lesquelles le joueur aurait cherché à éviter de rejouer au Bernabéu, où il avait déjà été sifflé le 21 avril lors de la victoire contre Alavés (2-1). Florentino Pérez lui a néanmoins apporté un soutien public : « Mbappé est le meilleur joueur du Real Madrid actuellement. Il a remporté le Soulier d’Or. »

Malgré la bronca, Mbappé a terminé la rencontre avec une passe décisive sur le but de Jude Bellingham (80e). Sa saison comptabilise 41 buts en 42 matchs, ce qui ne suffit pas, selon Marca, à effacer les irritants accumulés. Convoqué par Didier Deschamps dans la liste des 26 joueurs retenus pour la Coupe du monde 2026 — annoncée le même jour —, il devrait disputer avec le Real Madrid trois rencontres de Liga avant la fin du championnat.