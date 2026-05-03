Inter Miami : 4 matchs sans victoire pour Messi et ses coéquipiers dans le nouveau stade

Depuis son inauguration le 4 avril, le Nu Stadium n’a apporté que frustration à l’Inter Miami de Lionel Messi. Le club de David Beckham reste bloqué sans succès à domicile dans sa nouvelle enceinte de 26 700 places, après une défaite 4-3 face à Orlando City samedi 2 mai, portant ainsi à quatre le nombre de matchs consécutifs sans victoire dans son fief floridien.

L’Inter Miami s’était établi pendant six ans au Chase Stadium de Fort Lauderdale avant de prendre possession du Nu Stadium, un projet porté par Beckham depuis près de treize ans. L’équipe champion de MLS Cup en titre avait débuté sous les meilleurs auspices avec une victoire 3-2 sur le terrain du NYCFC trois semaines plus tôt. Mais l’arrivée au Nu Stadium a marqué un tournant.

Une série sans succès dans le béton

Le match inaugural du 4 avril contre Austin s’est soldé par un nul 2-2 malgré la réaction de Messi à la 10e minute. La semaine suivante, le 11 avril, les New York Red Bulls ont extorqué un 2-2 aux Floridiens. Le 25 avril, face au New England Revolution, le scénario s’est répété : match nul 1-1. À chaque fois, Miami a montré des ressources offensives sans pouvoir concrétiser l’avantage.

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Le samedi 2 mai, le chapitre s’est écrit en termes dramatiques. Menée 3-0 après 33 minutes grâce à un doublé de Telasco Segovia et un but de Messi, l’équipe a craqué face à Orlando. Un triplé de Martin Ojeda a lancé la remontée spectaculaire, Tyrese Spicer signant le but de la victoire à la 93e minute. Le centre-arrière Ian Fray a livré l’état d’esprit dans les vestiaires : « Notre capitaine a pris la parole et nous a fait part de ses sentiments. Cela est inacceptable et ne se reproduira pas, c’est une certitude. »

Le diagnostic d’une défense défaillante

Messi, auteur de huit buts en dix apparitions en saison régulière, n’y peut rien. L’attaque a livré : trois buts en 33 minutes contre Orlando en attestent. C’est la défense qui demeure le talon d’Achille. L’Inter Miami occupe la troisième place de la Conférence Est, mais le classement masque un problème structurel à domicile.

Le club attend son déplacement à Toronto samedi 9 mai pour casser cette dynamique négative et renouer avec une victoire à l’extérieur, où Miami a remporté trois matchs en avril.