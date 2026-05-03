Liberté de la Presse au Bénin : Le périlleux équilibre entre éthique et dictature du « clic »

En ce dimanche 3 mai 2026, alors que la communauté internationale célèbre la Journée mondiale de la liberté de la presse, le paysage médiatique béninois se trouve à la croisée des chemins. L’heure n’est plus seulement à la commémoration des luttes passées pour le pluralisme, mais à une introspection profonde sur l’exercice du métier de journaliste à l’ère du tout-numérique. Au Bénin, comme ailleurs, la liberté d’informer est aujourd’hui prise en étau entre l’anarchie des réseaux sociaux et la rigueur des régulations.

Il n’y a pas si longtemps, le journaliste était le gardien exclusif de la cité, le seul détenteur des canaux de diffusion. Ce temps est révolu. Aujourd’hui, derrière chaque smartphone se cache un potentiel « donneur d’information ». De Cotonou à Malanville, n’importe quel citoyen, formé ou non aux rudiments de la déontologie, peut publier une « exclusivité » en un clic.

Cette démocratisation de la parole, bien que salutaire pour la démocratie sur le papier, a engendré un monstre à plusieurs têtes : le populisme numérique. Dans cette course effrénée aux « vues » et aux « partages », les fondamentaux du secteur — vérification des sources, recoupement, équilibre — sont souvent sacrifiés sur l’autel de l’immédiateté. Le résultat est amer. La désinformation galope, la diffamation devient une arme de destruction sociale, et le harcèlement en ligne une pratique banalisée.

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Le journaliste béninois entre trois mondes

Le professionnel des médias au Bénin se retrouve désormais coincé dans un triangle complexe qui rend son exercice quotidien extrêmement délicat. Le monde de la rigueurou de l’information vérifiée, qui respecte les normes éthiques et les codes de déontologie. C’est un monde lent, coûteux, mais garant de la crédibilité. Le monde du populisme oudes algorithmes de Facebook, TikTok ou X (anciennement Twitter). Ici, l’émotion prime sur la raison et le sensationnalisme est le seul maître.

Face à la montée en puissance du numérique, l’État béninois a multiplié les mesures pour « cadrer » la toile. Si l’objectif affiché est de mieux encadrer les dérives liées au numérique, l’application de ces textes — notamment le Code du numérique — alimente le débat au sein des acteurs de la presse. C’est le monde du cadre légal.

« Nous sommes dans une ère de suspicion permanente. Si vous dénoncez, on vous accuse de manipulation. Si vous restez prudent, on vous accuse de complicité avec le pouvoir. Le numérique a brisé le contrat de confiance entre le journaliste et son public », confie un rédacteur en chef d’un quotidien privé de la place.

Une liberté de presse « cadrée » ?

La régulation du numérique est un sujet qui fait couler beaucoup d’encre et de salive. Pour les autorités, il s’agit de mettre fin à l’impunité des « activistes » qui utilisent le cyberespace pour déstabiliser l’ordre public ou porter atteinte à l’honneur des individus. Cependant, pour certains observateurs, la lecture est différente.

La manière dont les textes encadrant le numérique sont interprétés peut, dans certains cas, soulever des inquiétudes quant à leur usage. Le journaliste, craignant d’être assimilé à un utilisateur malveillant des réseaux sociaux, finit par s’autocensurer. La liberté de la presse n’est plus seulement limitée par la loi, elle est « cadrée » par la peur de l’interprétation judiciaire des publications en ligne.

Professionnalisme, l’ultime rempart

Face à ces pièges désormais tendus à chaque coin de page web, quel avenir pour la presse béninoise ? La réponse tient en deux mots : vigilance et professionnalisme. Plus que jamais, le journaliste doit se distinguer de l’influenceur ou de l’activiste. Sa survie ne dépend pas de sa rapidité à copier-coller, mais de sa capacité à apporter une valeur ajoutée : l’analyse, l’enquête et la vérité factuelle.

Le défi de cette année 2026 est de réaffirmer que la liberté de la presse n’est pas un permis de nuire, mais un droit constitutionnel qui exige une responsabilité sans faille. Pour éviter les mailles du filet législatif et ne pas sombrer dans l’insignifiance numérique, les acteurs de la presse béninoise doivent faire du respect des faits leur armure la plus solide. En ce 3 mai, le message est clair : la technologie a changé les outils, mais elle n’a pas changé la mission. Le journalisme reste une lumière, à condition qu’il ne se laisse pas aveugler par les reflets trompeurs du numérique.