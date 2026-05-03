Liga : Le Real Madrid bat l'Espanyol (2-0) et repousse le sacre du Barça

Le Real Madrid a dominé l‘Espanyol Barcelone sur sa propre pelouse du RCDE Stadium (0-2), ce dimanche 3 mai lors de la 34e journée de Liga, grâce à un doublé de Vinicius Junior en seconde période (55e, 66e). Les Madrilènes empêchent ainsi le FC Barcelone d’être sacré champion ce week-end.

Vinicius décide d’une affiche sans relief

La première mi-temps a tenu peu de ses promesses, marquée par un équilibre stérile entre deux équipes peu tranchantes. Le Brésilien a frappé le poteau avant la pause, signe d’une domination madrilène sans concrétisation. Ferland Mendy a dû quitter ses partenaires sur blessure, assombrissant un peu plus la soirée des Merengue malgré le résultat final.

Au retour des vestiaires, le Real a haussé le ton. Vinicius a d’abord ouvert le score à la 55e minute, avant de doubler la mise onze minutes plus tard. L’Espanyol a tenté de réagir, et Jude Bellingham a raté une grosse occasion en fin de partie, sans que le score ne bouge. Victoire propre, sans éclat, mais pleinement efficace.

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Un nul ou une défaite auraient suffi au Barça

La veille, le FC Barcelone avait rempli sa part du contrat en s’imposant à Osasuna (2-1), portant son total à 88 points — soit 11 de plus que le Real Madrid (77 pts). Pour être sacré dès ce week-end, le Barça devait gagner à Osasuna et compter sur un faux pas du Real Madrid face à l’Espanyol. Les deux conditions n’ont pas été réunies : le Real a tenu, repoussant l’échéance.

Si les deux rivaux continuent de faire le plein de points, l’écart de 11 points resterait inchangé jusqu’au Clasico du 10 mai. Ce choc de la 35e journée se tiendra au Spotify Camp Nou, à Barcelone. Un nul ou une victoire du Barça lors de ce match suffirait à sacrer officiellement les Catalans champions d’Espagne — ce qui représenterait un titre décroché à domicile face à l’éternel rival.

Le Clasico, rendez-vous du titre

Cette saison, le Barça s’était imposé 4-0 au Santiago Bernabéu lors du match aller, avant de s’imposer à nouveau 4-3 au retour à Montjuïc. Un bilan qui montre la supériorité affichée par les hommes de Hansi Flick sur l’ensemble de la saison.

Le Real Madrid, lui, aborde ce sprint final dans une forme irrégulière. Les Merengue n’avaient remporté qu’un seul de leurs quatre derniers matchs de championnat avant cette soirée à Cornellà, après notamment un nul décevant contre le Betis Séville (1-1). La victoire de ce dimanche redonne un peu de souffle à un vestiaire sous pression, mais l’arithmétique reste cruelle : avec quatre journées à jouer après le Clasico, le titre catalan ne semble plus qu’une question de délai. Prochain rendez-vous décisif : Barcelone – Real Madrid, le dimanche 10 mai au Spotify Camp Nou.