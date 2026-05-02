Maroc : les secrets de la succession de Mohammed VI révélés par Omar Brouksy

Le journaliste marocain Omar Brouksy publie le 1er mai 2026, aux éditions Nouveau Monde, Fin de règne, une enquête sur les luttes d’influence qui se jouent en coulisses à Rabat alors que la santé de Mohammed VI se dégrade. L’ouvrage dresse pour la première fois un portrait détaillé du prince héritier Moulay Hassan, 22 ans, appelé à régner sous le nom de Hassan III.

Brouksy, auteur de plusieurs livres consacrés à la monarchie alaouite et dont les travaux précédents ont été interdits de vente au Maroc, décrit un prince de caractère réservé, perçu par son entourage comme poli mais distant. Sa formation aurait été assurée en grande partie par sa mère, la princesse Lalla Salma Bennani, dont le divorce d’avec Mohammed VI en 2017 l’avait écartée de la sphère publique.

Lalla Salma, de l’effacement au retour

Selon l’enquête, la princesse Salma aurait regagné de l’influence en janvier 2025, en s’installant à la résidence royale de Dar-Essalam aux côtés de ses deux enfants. Ce retour discret serait perçu au palais comme un signal fort : Moulay Hassan entretiendrait avec sa mère une relation étroite, et son accession au trône marquerait selon Brouksy un retour en grâce de celle qui s’est chargée de sa formation intellectuelle et politique.

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L’auteur note que le futur Hassan III ressemblerait davantage à son grand-père Hassan II qu’à son père — une rupture de style qui pourrait remodeler le rapport du palais au pouvoir exécutif.

Trois cercles rivaux en attente de succession

L’enquête identifie trois pôles d’influence en compétition autour de la succession : les conseillers historiques du roi, parmi lesquels Fouad Ali El Himma et le secrétaire particulier Mounir Majidi ; les responsables des services de renseignement, notamment Yassine Mansouri et Abdellatif Hammouchi ; et la famille royale elle-même, qui positionne ses intérêts autour du prince héritier.

Les frères Azaitar, champions d’arts martiaux germano-marocains devenus proches du souverain, sont également décrits comme un facteur de déstabilisation des équilibres traditionnels du Makhzen.

La fortune royale, estimée par Brouksy à plus de six milliards de dollars, constitue un enjeu central de cette transition. Mohammed VI souffrirait de la maladie de Hashimoto et d’une broncho-pneumopathie chronique obstructive, selon le journaliste espagnol Ignacio Cembrero dans El Confidencial. Moulay Hassan fêtera ses 23 ans le 8 mai 2026.