Mondial 2026 : le frere du président Mahama verse 2 millions $ pour soutenir les Black Stars

Engineers and Planners, la société minière et de construction fondée par l’homme d’affaires ghanéen Ibrahim Mahama, frère du président a versé le 30 avril 2026 un premier acompte de 2 millions de dollars au fonds national dédié à la préparation des Black Stars pour la Coupe du monde 2026. La remise officielle du chèque s’est tenue au ministère des Finances à Accra, en présence du ministre délégué Thomas Nyarko Ampem.

Ce versement constitue la première tranche d’un engagement total de 5 millions de dollars, annoncé en mars 2026 lors du lancement de la campagne nationale de financement au Kempinski Hotel Gold Coast City. Engineers and Planners en est le sponsor principal, et sa contribution représente à ce jour le plus grand apport privé unique enregistré dans cette collecte.

Une campagne privée pour un objectif de 30 millions de dollars

Le gouvernement ghanéen, sous la présidence de John Dramani Mahama — frère aîné d’Ibrahim Mahama —, a fixé un objectif de 30 millions de dollars pour financer intégralement la participation du Ghana au Mondial 2026, co-organisé par les États-Unis, le Canada et le Mexique. Aucun fonds public ne sera mobilisé. Les ressources collectées couvriront la logistique, les infrastructures d’entraînement et les déplacements des supporters, des postes dont le seul transport d’une délégation de 200 personnes pourrait avoisiner les 2 millions de dollars, selon les estimations citées par le ministère des Finances.

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Thomas Nyarko Ampem a confirmé lors de la cérémonie que les fonds avaient déjà été virés avant la présentation symbolique. Ibrahim Mahama a déclaré : « Nous veillerons à honorer le solde restant que nous avons promis. »

Le Ghana dans un groupe relevé

Les Black Stars ont été versés dans le Groupe L aux côtés de l’Angleterre, de la Croatie et du Panama. La préparation devra répondre aux exigences d’une compétition élargie à 48 équipes pour la première fois de son histoire, ce qui alourdit les besoins logistiques et financiers de chaque nation participante.

Le solde de 3 millions de dollars restant dû par Engineers and Planners n’a pas encore fait l’objet d’un calendrier de versement officiel annoncé.