Real Madrid : Mbappé, Ceballos, Rüdiger… les tensions s'accumulent dans le vestiaire

De nouvelles révélations sur les frictions internes au Real Madrid sont venues s’ajouter, cette semaine, à un tableau déjà sombre pour le club madrilène. Selon AS et ESPN ce 1er mai, des incidents opposent plusieurs joueurs et membres du staff à l’entraîneur Álvaro Arbeloa au centre d’entraînement de Valdebebas.

D’après le quotidien sportif madrilène AS, le milieu de terrain Dani Ceballos refuserait désormais tout échange avec son entraîneur. ESPN a confirmé cette information tout en ajoutant qu’Antonio Rüdiger aurait été impliqué dans une altercation vive avec un coéquipier lors d’une séance d’entraînement, perdant son calme dans des circonstances qui n’ont pas été précisées. Ces révélations font suite aux tensions déjà signalées autour de Kylian Mbappé, évoquées ces dernières semaines par plusieurs médias proches du club.

Une saison de toutes les désillusions

Ces frictions internes surviennent au terme d’un exercice 2025-2026 qui restera comme l’un des plus douloureux de l’histoire récente du club. Dès l’été, le Real est sorti par le PSG en demi-finales de la Coupe du Monde des Clubs. En janvier, la finale de la Supercoupe d’Espagne s’est soldée par une défaite 3-2 face au FC Barcelone en Arabie saoudite — défaite qui a coûté sa place à Xabi Alonso, nommé seulement sept mois plus tôt pour succéder à Carlo Ancelotti. Son remplaçant, Álvaro Arbeloa, a vu son premier match se terminer par une élimination en Coupe du Roi dès les 16es de finale, battus 3-2 par Albacete, pensionnaire de deuxième division.

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En Ligue des Champions, le Real a cru tenir sa saison lors d’un quart de finale épique face au Bayern Munich. Menés à l’aller au Bernabéu (1-2), les Merengues ont failli renverser la situation à l’Allianz Arena le 15 avril, portant le score à 3-2 à la mi-temps. Luis Díaz puis Michael Olise ont finalement scellé la qualification bavaroise dans les ultimes instants (4-3, 6-4 au cumulé), pour la deuxième élimination consécutive du Real à ce stade de la compétition.

Une saison blanche qui se confirme, un vestiaire qui craque

Privé de toutes les coupes, le Real Madrid ne dispute plus que la Liga, où il pointe à neuf points du FC Barcelone à sept journées de la fin. Le club reste sur quatre matchs sans victoire, dont des revers à Majorque (2-1) et un nul à domicile face à Gérone (1-1) — une série noire inédite depuis l’automne 2018. Une saison sans trophée majeur se profile, ce qui ne s’était plus produit depuis 2020-2021.

C’est à travers ces résultats que les crispations internes prennent une autre dimension. Arbeloa, qui a encaissé cinq défaites en dix-huit matchs — un rythme plus défavorable que celui d’Alonso — doit désormais gérer des dissensions ouvertes au sein d’un effectif que plus de cinquante blessures individuelles ont épuisé cette saison. Le Real Madrid reçoit l’Espanyol le 3 mai, avant un Clasico décisif face au FC Barcelone le 10 mai au Santiago Bernabéu.