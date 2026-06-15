Après Trump, Poutine félicite son « cher ami » Xi Jinping pour son anniversaire

Vingt-quatre heures après avoir téléphoné à Donald Trump pour lui souhaiter ses 80 ans, le président russe Vladimir Poutine a adressé lundi 15 juin 2026 un télégramme à son « cher ami » Xi Jinping pour les 73 ans du dirigeant chinois.

Cette salutation intervient un jour après l’appel téléphonique de 55 minutes passé par Poutine à Donald Trump pour les 80 ans du président américain. Les deux chefs d’État s’étaient entretenus pour la dernière fois le 29 avril 2026, pour discuter du cessez-le-feu du Jour de la Victoire en Ukraine — faisant de ce 14 juin le premier contact direct entre Moscou et Washington depuis près de six semaines. Selon le conseiller du Kremlin Iouri Ouchakov, Trump a remercié Moscou pour son implication dans le dossier iranien, ainsi que les perspectives de règlement en Ukraine.

Des relations sino-russes présentées comme un modèle

Dans son message au président chinois, Poutine a évoqué leur « récente rencontre à Pékin », qu’il dit garder en « souvenir ému », estimant qu’elle a « pleinement confirmé la dynamique positive des relations russo-chinoises dans tous les domaines clés ». Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a précisé lors d’un point presse que Poutine souhaitait souligner les « réalisations véritablement impressionnantes » accomplies par la Chine sous la direction de Xi Jinping en matière de développement économique, scientifique et technologique.

Le chef de l’État russe a également exprimé sa volonté de poursuivre « un dialogue constructif et une étroite collaboration » entre les deux pays, en vue, selon ses termes, « d’un ordre mondial juste, véritablement démocratique et multipolaire ».

Une semaine diplomatique chargée pour Moscou

Les journées du 14 et 15 juin montrent l’activité diplomatique soutenue de la Russie sur plusieurs fronts simultanément. Outre l’appel à Trump — au cours duquel la situation en Ukraine a été abordée selon le conseiller présidentiel Iouri Ouchakov — et le télégramme à Xi Jinping, Moscou maintient ses canaux ouverts avec ses principaux interlocuteurs à un moment où les négociations sur le conflit ukrainien piétinent.

La « récente rencontre à Pékin » évoquée par Poutine dans son télégramme date des 19 et 20 mai 2026. À peine cinq jours après Donald Trump, le président russe s’était rendu à Pékin pour réaffirmer avec Xi Jinping leur « coopération sans limites » — une formule employée pour la première fois lors de leur rencontre de février 2022. À l’issue de ce sommet, Poutine a invité Xi Jinping à se rendre en Russie et confirmé sa participation au sommet de l’APEC 2026, qui se tiendra en Chine — prochain rendez-vous bilatéral institutionnel attendu entre les deux dirigeants.