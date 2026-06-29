Bénin : Huit suspects interpellés lors d'une descente policière à Cotonou

Une nouvelle opération antidrogue menée à Cotonou s’est soldée par plusieurs interpellations et d’importantes saisies. Selon la Police républicaine, une équipe du commissariat du 7ᵉ arrondissement est intervenue ce lundi 29 juin 2026 aux abords de la berge lagunaire située à l’est du marché Mahulé, où huit personnes ont été arrêtées dans le cadre d’une opération de lutte contre les trafics illicites.

L’intervention s’est déroulée sur un site identifié par les forces de l’ordre comme un point d’activités illicites. Au cours de l’opération, les policiers ont procédé à l’interpellation de huit individus présents sur les lieux. La fouille du site a permis la découverte de plusieurs produits prohibés. Le bilan communiqué par la Police républicaine fait état de la saisie de 314 boulettes de chanvre indien, de 82 comprimés de tramadol ainsi que de 109 sachets de boissons frelatées de différentes marques. Les personnes arrêtées ont été conduites devant les autorités compétentes afin de répondre des faits qui leur sont reprochés, conformément aux procédures judiciaires en vigueur.

Des ghettos détruits pour empêcher leur réutilisation

L’opération ne s’est pas limitée aux seules interpellations. Les policiers ont également identifié plusieurs abris de fortune utilisés comme ghettos sur la berge lagunaire. Après les constatations d’usage, ces installations ont été démantelées puis détruites afin d’empêcher leur réoccupation. Cette mesure vise à réduire les espaces servant de points de regroupement pour les activités liées au trafic de stupéfiants et à la commercialisation de produits prohibés. « Cette opération témoigne de la détermination de la Police républicaine à lutter contre les réseaux de trafic de stupéfiants et de boissons frelatées », indique l’institution sur sa page officielle.

Une lutte qui se poursuit contre les trafics illicites

Ces derniers mois, la Police républicaine multiplie les opérations de sécurisation dans plusieurs quartiers de Cotonou et d’autres villes du Bénin. Ces interventions ciblent notamment les ghettos, les réseaux de distribution de stupéfiants ainsi que les circuits de commercialisation des boissons frelatées.

Le tramadol, lorsqu’il est détourné de son usage médical, figure parmi les substances régulièrement saisies lors de ces opérations. Sa consommation illicite constitue une préoccupation des autorités en raison des risques sanitaires et sécuritaires qu’elle engendre. Les investigations se poursuivent afin d’établir les responsabilités des personnes interpellées et d’identifier d’éventuels complices. La procédure judiciaire suit désormais son cours sous la supervision des autorités compétentes.