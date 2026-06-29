Bénin : La correction des copies du Bac 2026 officiellement lancée ce lundi

Les choses s’accélèrent pour les candidats à l’examen du Baccalauréat, session unique de juin 2026. Après le stress des épreuves écrites, l’Office du Baccalauréat vient de lancer ce lundi 29 juin 2026 les travaux de correction des copies.

Avant de confier les copies aux correcteurs, une rigoureuse phase préparatoire a été nécessaire. Les travaux d’élaboration des corrigés-types, qui servent de boussole unique pour l’évaluation des candidats, avaient débuté le vendredi 19 juin dernier. Place désormais à la correction proprement dite. Celle-ci se déroulera sur une période intensive de six jours, soit du lundi 29 juin au samedi 4 juillet 2026, dans tous les centres de correction retenus à cet effet.

Les équipes pédagogiques mobilisées à travers le pays auront la lourde responsabilité d’évaluer avec rigueur et impartialité les copies des milliers de bacheliers de cette session. L’Office du Baccalauréat a rassuré que le dispositif est entièrement opérationnel. En respectant scrupuleusement ce chronogramme, l’Office du Baccalauréat réaffirme son engagement à tenir le calendrier établi pour la session 2026, rapprochant un peu plus les candidats du verdict final.