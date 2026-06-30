Bénin : le général Bertin Bada prend sa retraite après 43 ans de service

Quarante-trois ans de carrière s’arrêtent net devant un dernier salut au drapeau. La Base aérienne de Cotonou a été le théâtre, ce mardi 30 juin 2026, de la cérémonie d’adieu aux armes du général d’armée aérienne Bertin Bada, jusque-là l’officier le plus gradé de toute l’armée béninoise.

Honneurs militaires, revue des troupes et présence des plus hautes autorités de la Défense ont marqué l’événement. Le chef d’état-major général des Forces armées béninoises, le général d’armée Fructueux Gbaguidi, et le ministre délégué chargé de la Défense nationale, Gildas Agonkan, étaient aux côtés de l’officier pour ce dernier rendez-vous protocolaire.

D’instructeur pilote à directeur du cabinet militaire présidentiel

Pilote de formation, Bertin Bada a construit son expertise dans trois écoles de guerre majeures : l’École de Coëtquidan en France, l’École Supérieure des Armées au Bénin et l’École de Guerre en Chine. Sa trajectoire l’a mené du pilotage opérationnel au commandement, en passant par la tête de la Base Aérienne de Cotonou puis l’état-major des Forces Aériennes, avant d’atteindre l’un des postes les plus sensibles de l’appareil d’État : directeur du cabinet militaire de l’ex-président Patrice Talon.

Trois années auront suffi à le hisser au sommet de la hiérarchie : général de brigade en 2023, général de division en 2024, général de corps aérien puis général d’armée aérienne en 2025. Le 9 février 2026, il franchit un palier rarissime au Bénin en devenant général cinq étoiles, avant d’être nommé conseiller à la défense et à la sécurité du président Romuald Wadagni.

La Légion d’honneur française parmi ses distinctions

Son palmarès dépasse les frontières nationales : médailles de défense françaises et chinoises, ordres du mérite béninois et français, Légion d’honneur, et titre de grand officier de l’Ordre national du Bénin, la plus haute distinction civile et militaire que l’État béninois puisse décerner. Une reconnaissance qui place le général parmi une poignée d’officiers africains décorés à la fois par Paris et Pékin. « Le parcours du général Bada force le respect », ont résumé en substance les autorités présentes, saluant un homme qui aura traversé cinq présidences béninoises sous l’uniforme.