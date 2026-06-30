Bénin : le ministre de la Défense récompense les « enfants de troupe » à Natitingou

Présidence de la République, ministère de la Défense, Haut Commandement militaire et opérateurs téléphoniques se sont associés pour financer une vague de distinctions remise aux pensionnaires du Lycée militaire des jeunes filles Général Mathieu KÉRÉKOU de Natitingou. La cérémonie, organisée le vendredi 26 juin 2026 pour clôturer l’année scolaire 2025-2026, a été présidée par le ministre de la Défense nationale, Gildas AGONKAN, qui a personnellement remis les récompenses aux « enfants de troupe » les plus méritantes.

Des récompenses saluant l’excellence académique, sportive et citoyenne

Le dispositif a permis de récompenser les performances réalisées par les élèves dans plusieurs compétitions nationales et internationales au cours de l’année. L’Amicale des enfants de troupe figurait également parmi les contributeurs à cette initiative, aux côtés des partenaires institutionnels et économiques de l’établissement.

Le ministre Gildas AGONKAN, qui présidait la cérémonie aux côtés du Chef d’État-Major Général des Forces Armées Béninoises, le Général de Corps d’Armée Fructueux GBAGUIDI, a insisté sur la place des jeunes filles dans les secteurs stratégiques du pays. Il a affirmé qu’« une Nation qui valorise pleinement les femmes renforce son potentiel de développement et de sécurité ». S’adressant aux lauréates, il a précisé que ces distinctions constituaient autant une reconnaissance de leurs efforts qu’un encouragement à poursuivre leur engagement au service de la Nation, avant d’inviter les élèves en difficulté à redoubler d’efforts pour la rentrée prochaine.

Un taux de réussite porté par un encadrement multidimensionnel

La Commandante de l’établissement, le Capitaine de corvette Silifatou BOUARI, a dressé le bilan de l’année scolaire écoulée : sur 256 élèves inscrites, quatre seulement n’ont pas obtenu leur passage en classe supérieure. Elle a attribué cette performance à une discipline combinant enseignement académique, formation militaire, pratique sportive et suivi moral. Fondé en 2010 dans le cadre de la réforme des écoles d’enfants de troupe béninoises, cet établissement reste le seul lycée militaire exclusivement féminin du pays, une singularité qui le distingue des structures similaires de la sous-région ouest-africaine.

Une passation symbolique entre deux promotions

Au-delà des distinctions individuelles, la cérémonie a été marquée par la transmission symbolique du drapeau de la 20ᵉ à la 21ᵉ promotion, ainsi que par des hommages rendus au personnel enseignant et d’encadrement pour son rôle dans la formation des pensionnaires tout au long de l’année. Autorités militaires, parents d’élèves et partenaires de l’établissement ont pris part à l’événement. L’établissement prépare désormais l’arrivée de la 22ᵉ promotion à la rentrée scolaire 2026-2027, dont les modalités d’admission devraient être précisées par le ministère de la Défense.