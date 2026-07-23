Bénin : 73 % de mise en œuvre des réformes de l'UEMOA en 2026

Le Bénin a obtenu un taux de réalisation de 73 % lors de l’édition 2026 de la revue annuelle des réformes, politiques, programmes et projets communautaires de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), organisée ce jeudi 23 juillet au ministère de l’Économie et des Finances. Ce résultat dépasse le seuil de 70 % retenu par la Commission de l’Union comme indicateur d’efforts significatifs dans l’application des textes communautaires.

Cette évaluation a réuni une délégation de la Commission de l’UEMOA et les représentants des administrations béninoises concernées afin de mesurer le niveau d’application des décisions communautaires adoptées par les organes de l’organisation régionale.

Une évaluation fondée sur 145 textes communautaires

Selon les explications du président de la Commission de l’UEMOA, Abdoulaye Diop, la revue annuelle permet de vérifier comment les États membres transposent et appliquent les actes adoptés par le Conseil des ministres et la Conférence des chefs d’État et de gouvernement de l’Union.

Pour l’édition 2026, l’analyse a porté sur 145 textes communautaires répartis dans trois domaines : la gouvernance économique et la convergence, le marché commun ainsi que les politiques sectorielles.

À l’issue des travaux, la Commission a estimé que la performance béninoise était satisfaisante. Abdoulaye Diop a salué les engagements pris par les autorités nationales pour renforcer les résultats lors de la prochaine évaluation. Il a indiqué que l’objectif est désormais d’obtenir « des avancées significatives » dans les secteurs où des insuffisances persistent.

Le gouvernement veut améliorer ses performances

Le ministre de l’Économie et des Finances chargé de la Coopération, Aristide Médénou, a attribué ce résultat au suivi régulier des textes communautaires et à la coordination entre les différentes administrations publiques impliquées.

Selon lui, cette revue constitue aussi un espace d’échanges permettant d’identifier les obstacles rencontrés dans certains secteurs et de définir, avec la Commission de l’UEMOA, les actions susceptibles d’améliorer le niveau de mise en œuvre des réformes.

Le ministre a réaffirmé la volonté du gouvernement de poursuivre les efforts engagés afin de consolider les acquis et d’améliorer les performances du pays lors des prochaines éditions de cette évaluation. Il a également rappelé que ces travaux participent au renforcement de l’intégration économique et monétaire au sein de l’espace communautaire.

Un mécanisme instauré pour harmoniser les politiques régionales

La revue politique annuelle fait partie des instruments utilisés par l’UEMOA pour suivre l’application des règles communes dans ses États membres. Créée en 1994, l’Union regroupe huit pays partageant le franc CFA et œuvre à l’harmonisation des politiques économiques, financières et sectorielles afin de renforcer l’intégration régionale.

Le franchissement du seuil de 70 % constitue, selon les critères de la Commission, un indicateur d’engagement satisfaisant dans la mise en œuvre des réformes communautaires. Les prochaines évaluations permettront de mesurer les progrès réalisés par le Bénin dans les domaines où des améliorations restent attendues.