Bénin : Les députés prennent la mesure de la nécessité d’investir dans l'éducation à la santé sexuelle

Les députés ont été entretenus sur la pertinence de mobiliser les ressources financière pour soutenir les approches visant à promouvoir et à renforcer les approches pour une meilleure information, formation et sensibilisation en ce qui concerne l’éducation à la santé sexuelle. Une initiative du Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA) en collaboration avec Educo-Bénin et Social Wacth, laquelle a été d’un atout pour les députés de la dixième mandature concernant la partition à jouer pour accompagner cette vision.

La sensibilisation des législateurs de la présente mandature la semaine dernière au siège de l’institution à Porto-Novo, est le fruit du projet de renforcement de la santé sexuelle et reproductive des adolescents et des jeunes au Bénin au profit des élus de la nation et cadres parlementaires. Ceci dans le cadre des ressources financières domestiques allouées à l’éducation à la santé sexuelle au Bénin. Elle a permis aux députés de briser les barrières de méconnaissance de certaines réalités pour des réflexions collectives et de mise à niveau afin d’accompagner l’élan en la matière pour des résultats probants. Ainsi, des dimensions sociales ; sanitaires, économiques et démographiques de l’éducation à la santé sexuelle ont été appréhendées par les députés pour en savoir sur la justesse de la partition à jouer afin de prendre la mesure des vraies actions concernant le renforcement de l’engagement des décideurs publics. Une occasion pour les autorités de l’institution à travers la voix de l’honorable Gérard Gbénonchi agissant par délégation de pouvoir du professeur Joseph Djogbénou, président de l’Assemblée nationale ; de remercier les partenaires du projet et les différentes organisations impliquées dans la mise en œuvre des actions propres à la thématique. A cet effet, il a insisté sur le potentiel du président de l’institution qui selon ses propos, est un acteur incontesté de la valorisation du capital humain notamment celle orientée vers la protection et l’épanouissement de la jeunesse. D’où le fondement des assurances à l’adresse des partenaires et organisations pour une totale disponibilité de l’Assemblée nationale pour des initiatives de nature à consolider les acquis en faveur de l’éducation et la santé des jeunes, la relève de demain.