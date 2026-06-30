Bénin : un véhicule prend feu en plein embouteillage sur l'axe Calavi-Cotonou

La circulation est restée difficile ce mardi 30 juin sur l’axe Abomey-Calavi–Cotonou, où un véhicule a pris feu en plein embouteillage. Les forces de l’ordre et les secours sont intervenus sur les lieux, selon les premières informations relayées dans la matinée de ce mardi.

Les images diffusées sur les réseaux sociaux montrent un véhicule en flammes sur l’un des principaux axes reliant Abomey-Calavi à Cotonou. Des éléments de la Police républicaine étaient présents pour sécuriser la zone, réguler le trafic selon les premières informations disponibles.

Des perturbations de circulation

D’après les témoignages relayées ce mardi, la circulation était déjà fortement perturbée avant le départ de l’incendie. L’incivisme de certains usagers de la route aurait ensuite contribué à accentuer les difficultés de circulation dans le secteur.

À l’heure de la publication, aucune communication officielle ne précisait les circonstances exactes de l’incendie ni un éventuel bilan. Les automobilistes étaient invités à respecter les consignes des forces de l’ordre et, lorsque cela était possible, à emprunter des itinéraires alternatifs.