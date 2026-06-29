Canada: un binational nigérian accusé d'agression sexuelle sur mineur

Le mardi 23 juin, la police de Toronto a annoncé, dans un communiqué relayé par ses canaux officiels, l’arrestation d’un homme de 35 ans soupçonné d’avoir agressé sexuellement un enfant dans un supermarché de la ville. Les faits se seraient produits le dimanche 21 juin, vers 19 heures, dans le secteur de Victoria Park Avenue et St Clair Avenue East, au Canada. Selon les enquêteurs, le suspect, identifié comme Idris Olajide Oladejo, aurait pris la fuite après les faits avant d’être retrouvé à la suite des investigations menées par les forces de l’ordre.

Toujours d’après les forces de l’ordre, l’enfant se trouvait dans le magasin en compagnie de ses parents lorsque l’agression présumée s’est produite. Après l’incident, un témoin aurait poursuivi le suspect alors que celui-ci quittait les lieux.

Un homme rapidement identifié et arrêté

Entre temps, les autorités avaient rapidement diffusé un signalement afin de solliciter l’aide du public. Elles décrivaient un homme d’une trentaine d’années, de corpulence mince, portant un tee-shirt vert, un short Adidas foncé et des sabots roses de type Crocs. Les informations recueillies ont ensuite permis d’identifier la personne recherchée.

À l’issue des investigations, la police de Toronto a indiqué avoir interpellé Idris Olajide Oladejo, résident de Toronto âgé de 35 ans. Il est poursuivi pour une accusation d’agression sexuelle et une accusation d’interférence sexuelle sur mineur. Les autorités rappellent qu’à ce stade de la procédure, ces chefs d’accusation doivent être examinés par la justice et que la culpabilité d’une personne ne peut être établie que par une décision de justice.

Un procès aura lieu dans les semaines à venir

Le suspect devait comparaître le 23 juin devant le Toronto Regional Bail Centre afin qu’un juge examine sa situation dans le cadre de la procédure. Les enquêteurs n’ont pas communiqué d’informations supplémentaires sur l’identité de la victime, conformément aux règles de protection des mineurs et poursuivent leurs vérifications afin de déterminer si d’autres éléments peuvent être liés à cette affaire.