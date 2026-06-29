Cellule de communication du Président du parlement Béninois : Une figure de proue remplace une autre

La communication du Président de l’Assemblée nationale sera désormais assurée par Rachidi Odjo à qui cette mission est désormais confiée par un acte de nomination pris par le premier responsable de l’institution, Joseph Djogbénou en remplacement de Vitali Boton qui a passé le témoin vendredi dernier à la salle polyvalente de l’institution, à une compétence ; figure de proue comme lui en présence des membres de la direction du cabinet et de l’administration parlementaire. Dans cette nouvelle fonction, Rachidi Odjo sera au cœur des actions pour porter au besoin la voix de l’institution en ce qui concerne les actions de communication surtout celles concernant le professeur Djogbénou sans oublier l’image de l’institution.