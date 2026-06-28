La Côte d'Ivoire se rapproche du statut "Investment Grade" grâce à son nouveau classement FMI

Un seuil financier inédit vient de tomber en Afrique subsaharienne. La Côte d’Ivoire accède désormais au statut de pays à « faible » risque de surendettement, selon une analyse conjointe du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque mondiale, rendue publique le 24 juin par le ministère ivoirien de l’Économie, des Finances et du Budget. Ce reclassement ouvre la voie à une trajectoire vers la catégorie « Investment Grade« , un palier que le pays n’a encore jamais atteint.

Un classement qui rompt avec plus d’une décennie de prudence

Le pays était maintenu en risque « modéré » depuis 2012, année où il avait atteint le point d’achèvement de l’Initiative en faveur des pays pauvres très endettés (PPTE). L’analyse de viabilité de la dette menée par les deux institutions de Bretton Woods change cette donne, aussi bien pour la dette publique extérieure que pour la dette publique totale du pays.

Le ministère ivoirien attribue cette évolution à trois leviers : une capacité d’endettement renforcée par l’amélioration des indicateurs macroéconomiques, une gestion plus proactive de la dette publique, et une dynamique budgétaire portée par la consolidation des finances et la hausse des recettes fiscales. Ce reclassement intervient au terme de la sixième et dernière revue du programme économique conclu entre Abidjan et le FMI, dont l’ensemble des objectifs aurait été atteint.

Une notation encore en catégorie spéculative

Le terme « Investment Grade » désigne un seuil de notation financière fixé par les agences S&P, Moody’s et Fitch, au-delà duquel un emprunteur est jugé suffisamment sûr pour attirer des fonds soumis à des règles d’investissement strictes, comme les caisses de retraite ou les assureurs. La Côte d’Ivoire reste actuellement notée BB par S&P et Fitch, et Ba2 par Moody’s — des notes situées juste sous ce seuil, dans la catégorie dite spéculative.

Le reclassement FMI-Banque mondiale ne modifie pas directement ces notes, mais il reprend la même direction qu’elles, ce qui pourrait renforcer la lecture favorable des agences lors de leurs prochaines revues. Le ministère évoque une transition progressive vers le groupe des pays bénéficiant d’un accès soutenu aux marchés financiers internationaux, selon la typologie propre au FMI.

Un décaissement immédiat de plusieurs centaines de milliards de FCFA

Au-delà du symbole, la conclusion du programme avec le FMI s’accompagne d’un effet financier concret. L’institution a indiqué pouvoir débloquer sans délai près de 833 millions de dollars, soit environ 484 milliards de FCFA, au titre de plusieurs dispositifs d’aide en faveur du pays.

Cette enveloppe intervient alors que la Côte d’Ivoire prépare une réunion du Groupe consultatif à Abidjan, prévue les 8 et 9 juillet, pour mobiliser près de 3 400 milliards de FCFA auprès de bailleurs et d’investisseurs privés. Cette somme doit compléter le financement de son Plan national de développement 2026-2030, dont le coût total dépasse 114 000 milliards de FCFA, avec une cible de croissance moyenne de 7,2 % sur la période.

Tous les acteurs ne lisent pas ce reclassement sous un angle uniquement favorable. L’économiste Prao Yao Séraphin a souligné lors d’une intervention télévisée que « le risque de dépendance aux capitaux » étrangers pourrait s’accentuer si ce nouveau statut encourage un recours massif à l’emprunt international, avec pour conséquence paradoxale d’aggraver à terme le risque de surendettement qu’il vient pourtant de réduire.

Le gouvernement ivoirien table sur un ratio de dette publique maintenu autour de 57 % du PIB pour 2026, pour un PIB nominal projeté à 62 364,4 milliards de FCFA. La réunion du Groupe consultatif de juillet constituera le premier test concret de l’effet de ce reclassement sur la mobilisation des financements extérieurs du pays.