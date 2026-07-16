Bénin : Joseph Djogbénou devient le parrain du FITAB, un festival pour les talents artistiques

Le professeur Joseph Fifamin Djogbénou a accepté, ce jeudi 16 juillet 2026, de parrainer le Festival international des talents artistiques du Bénin (FITAB). La grande finale de cet événement culturel est programmée pour le 28 novembre 2026, sur l’esplanade de l’Assemblée nationale, avec un objectif de plus de 10 000 spectateurs.

Une audience au sommet de l’Assemblée nationale

Le président de l’Assemblée nationale a reçu en audience Eyisse Sobur Babatunde, président du comité d’organisation et co-organisateur du festival. Les discussions ont porté sur la préparation de la première édition de ce rendez-vous, qui vise à promouvoir les talents artistiques béninois au-delà des frontières nationales. À l’issue de la rencontre, Djogbénou a réaffirmé son attachement à la promotion des arts et de la culture, selon les propos rapportés par le co-organisateur à la presse parlementaire.

Devant les journalistes, Eyisse Sobur Babatunde a salué l’accueil réservé à sa délégation. Il a décrit son hôte comme « un amoureux de la culture et de l’art », ajoutant que celui-ci a accepté sans détour la fonction de parrain officiel. Le président de l’institution parlementaire s’est également engagé à assister en personne à la finale de novembre.

Un festival né en 2023, désormais élargi

Le FITAB n’est pas une création récente. L’événement portait auparavant le nom de Soirée des talents artistiques du Bénin, avant sa transformation en festival de cinq jours. Depuis son lancement en 2023, il accompagne de jeunes talents, valorise des artistes déjà reconnus et rend hommage à des figures marquantes du patrimoine culturel béninois.

L’édition 2026 se tiendra à Porto-Novo et couvrira plusieurs disciplines : théâtre, danse, musique, arts visuels et percussions. Les organisateurs entendent donner à la manifestation une portée à la fois nationale et internationale, un changement d’échelle assumé par rapport aux précédentes éditions. Porto-Novo, capitale officielle du pays, accueille régulièrement ce type de manifestation culturelle d’envergure, en raison notamment de la proximité de ses institutions publiques avec les organisateurs d’événements.

Un soutien présenté comme un signal pour le secteur culturel

Pour le comité d’organisation, l’engagement du parlementaire dépasse le simple geste symbolique. Eyisse Sobur Babatunde a estimé que « ce soutien est un signal fort pour tous les acteurs culturels », y voyant la reconnaissance d’un secteur jugé stratégique pour le développement du pays.

Le co-organisateur a par ailleurs insisté sur le potentiel des artistes locaux, affirmant que « nos talents sont extraordinaires » et qu’ils attendent une scène à la hauteur de leurs capacités. Les modalités précises d’organisation — programmation détaillée, liste des artistes retenus, dispositif logistique pour l’esplanade de l’Assemblée nationale — n’ont pas encore été communiquées à ce stade. Le comité d’organisation devrait diffuser un calendrier plus détaillé dans les prochaines semaines, à mesure que se rapproche l’échéance du 28 novembre 2026.