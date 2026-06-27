France et Italie : le bras de fer naissant sur l'interdiction des vétérans russes

Trois ans et demi de sanctions ininterrompues contre Moscou viennent buter, pour la première fois sur ce dossier précis, sur les réticences conjointes de deux poids lourds de l’Union européenne. Paris et Rome s’opposent à un projet d’interdiction d’entrée visant les militaires russes ayant combattu en Ukraine, selon des informations relayées par Euronews sur la base de sources diplomatiques. La mesure devait figurer dans le 21e paquet de sanctions, dont l’adoption est espérée avant la mi-juillet 2026.
Une mesure inspirée du précédent syrien
La proposition émane de la Commission européenne, qui souhaite barrer l’accès au territoire européen aux combattants et anciens combattants russes engagés depuis février 2022. L’argument sécuritaire avancé reprend un précédent déjà appliqué aux anciens membres de l’État islamique. Pour Bruxelles, un soldat ayant participé aux opérations militaires en Ukraine présente un risque qui justifie une exclusion ciblée, distincte des sanctions économiques classiques portant sur le pétrole, les banques ou la flotte fantôme.
Paris et Rome ne rejettent pas ce principe en tant que tel. Leur objection porte sur le texte proposé, jugé trop imprécis pour être appliqué sans dérapage. Les deux capitales redoutent qu’une définition trop large du « combattant » n’aboutisse, dans les faits, à un refus systématique opposé à l’ensemble des ressortissants russes ayant un lien quelconque avec l’armée, y compris ceux n’ayant jamais participé aux combats.
Un nœud administratif difficile à dénouer
L’objection française et italienne touche aussi à la méthode. Le texte renverrait à chaque État membre la charge de déterminer, dossier par dossier, si un demandeur de visa a ou non combattu en Ukraine. Pour les services consulaires de pays qui traitent des centaines de milliers de demandes chaque année — la France et l’Italie comptent parmi les destinations les plus demandées par les ressortissants russes, avec environ 180 000 et 160 000 arrivées en 2025 — cette vérification individuelle s’annonce ingérable. Les deux gouvernements estiment par ailleurs que la question relève de la politique des visas, compétence partagée entre l’UE et ses membres, et non d’un mécanisme de sanctions à proprement parler.
La haute représentante de l’UE pour la diplomatie, Kaja Kallas, défend une autre lecture : selon elle, l’Union disposerait déjà des renseignements nécessaires pour identifier nominativement les combattants russes. Des experts en politique des visas objectent que cette base de données, si elle existe, ne réglerait pas le risque que des consulats préfèrent, par prudence administrative, refuser davantage de demandes plutôt que de s’exposer à une erreur d’appréciation.
Un point d’application technique, sans rupture de ligne
Ce désaccord ne remet pas en cause le soutien français à la politique de sanctions engagée depuis 2014 et durcie après le 24 février 2022. Paris a condamné dès l’annexion de la Crimée l’action russe et n’a cessé depuis de réaffirmer, aux côtés de ses partenaires européens, son engagement aux côtés de Kiev. La France a porté seize paquets de sanctions successifs visant le secteur énergétique, bancaire et la flotte fantôme russe. La friction actuelle se limite à ce point précis d’application, sans toucher à l’architecture générale des sanctions.
Le ministère russe des Affaires étrangères a qualifié la mesure de « ouvertement paranoïaque », sa porte-parole Maria Zakharova estimant que l’UE finit par se pénaliser elle-même à force de multiplier les restrictions.
La Commission européenne travaille actuellement sur des options intermédiaires, dont une mise à jour des règles de délivrance de visas obligeant les hommes en âge de combattre à présenter leur livret militaire. Une révision plus large du code des visas européen, introduisant une catégorie spécifique de restrictions ciblées, est évoquée comme solution à moyen terme. Les négociations entre États membres doivent se poursuivre dans les prochains jours, avec un objectif d’adoption du paquet avant la mi-juillet.
23 réflexions au sujet de “France et Italie : le bras de fer naissant sur l'interdiction des vétérans russes”
Belle journée, isn’t it, les biloutes ?
Quoique peut-être un peu chaude !
Si on fait un petit bilan, Poutine a félicité Trump d’avoir « recommencé » l’éducation de zézésky. Mais il lui a dit qu’il y avait encore du travail à faire …
Ben … c’est un peu pareil, les biloutes, fallait pas virer les missionnaires avant qu’ils aient fini le boulot ! Ca fait un peu bâclé tout ça
Poutine est à la ramasse en ce moment.
Pauvres Trolls russes, je vous plains beaucoup, oui beaucoup.
Vive l’Ukraine
Ai jamais compris cette expression. Qu’est-ce que je peux bien en avoir à branler qu’un petit enkulé du fin fond du droutuk de l’Afrique me « plaigne » ?
« Je te plains » est une expression de la dialectique chrétienne
Au premier degré, elle exprime l’empathie et la compassion, des vertus typiquement chrétiennes.
Au second degré, c’est une tentative d’utiliser la situation pour montrer sa supériorité teintée d’un certain plaisirr à te voir dans la mouise.
Bref, une expression ambiguë, voire glauque, caractéristique de l’hypocrisie chrétienne.
Dans ce cas-ci, dire à quelqu’un qu’on ne connait pas qu’on le plaint est aussi ridicule que de vouoir vider le lac Nokoué avec un fourchette … à moins qu’on mange avec les doigts au Bénin … moi pas savoir mon z’ami
C’est une blague russe :
Un vieux russe parle des charmes de Prague et de Berlin. Son petit-fils lui demande s’il a fait le voyage en avion. Le vieux répond, « Non j’y suis allé à pied, avec l’infanterie. »
@ceux qui vivent encore en 1959
« La Russie l’agresseur en Ukraine » est un fake archi-débunké par les experts OCCIDENTAUX en géopololitique (américains, français, norvégiens, suisses …)
Seuls les moudus et les propagandistes comme les merdias à la solde Macaron s’accrochent comme des singes à une liane à cette version absolument grotesque.
Mais, comme on dit chez moi : « On ne peut pas faire boire à la source de Vérité un âne bâté psycho-rigide qui n’a pas soif »
En Allemagne, une partie de la presse commence a ouvrir les yeux : Les menaces de Zelensky envers le Bélarus rappellent les tactiques de l’Allemagne nazie
Ta citation est inventée de toute pièce.
Mon vieux arrête tes conn eries.
Hé non … c’est du béton, mon tout petit ! Libre à toi de lire la bonne presse et d’ouvrir les yeux plus tard … ou jamais.
J’adore les c0nn@rds, ils me donnent l’impression d’être un génie
« Ta citation est inventée de toute pièce. »
100% déni : « Je dis que ça n’existe pas DONC ça n’existe pas ! »
Il sont trop forts. Des TP de psycho pour les nuls à eux tout seuls
De la balle. Merci mon petit, elle va me faire la soirée, celle-là
UN Vieux »pétasse » qui pisse dans Sa culotte.
La canicule n’est pas arrivée jusqu’à toi.
Dommage vieille peau
Et non ! C’est l’avantage d’être sur la banquise : on pisse dru et droit … avant que l’Ours Blanc nevienne vistiter ta braguette
@Source : Presse allemande
Source CHIOTTE oui!
A d’autres tes BOBARDS!!!!
Putin est dans la mouise!!!
Mais oui mon tout petit !
Tu as pris tes comprimés aujourd’hui ?
Des NOUVELLES DU FRONT :
La ligne de front craque de partout. Les Russes se préparent à faire sauter les deux derniers verrous du Donbass : Sloviansk-Kramatorsk
Du coup, le nain baveux cherche à élargir le font en Biélorussie. 1000 km de front en plus, ce serait un excellent calcul s’il avait plus de soldats que Poutine. Et ce n’est absolument pas le cas ! Un génie de la com’ mais pas un génie militaire, le nain barbu
SOURCE pravda
pas crédible dutout.
SIDi, alias BLOB alias TEST, on a compris que tu es payé pour saturé le forum de tes âneries.
Petit algérian continue comme çà.
Ca ça pue le @_@ qui transpire … et qu’est pas content … mais pass assez véner pour « messager » à visage découvert. Petit pleutre ,,, ta maman est pas fière de toi
« pas crédible dutout. »
TROP DE LA BALLE … ce fut un bon dimanche, finalement … ai mal aux zigomatiques.
Allez, à voir ta réaction haineuse et primale, on comprend que le « pas crédible du tout » est on ne peut plus vérifié.
« Je te plains » comme dit l’autre zobe
T’inquiète, Poutine, c’est pas un sauvage, tes petits copains néon@zis vont avoir un procès « équitable ». En Chine, c’est une balle dans la nuque et la facture pour la balle est envoyée à la famille avec « obligation de payer sous les 8 jours »
« Paris et Rome s’opposent à un projet d’interdiction d’entrée visant les militaires russes ayant combattu en Ukraine »
Ben dis donc … z’ont que ça à faire, ces gens-là.
Et ceux qui ont un cousin qui a combattu en Ukraine, ils peuvent ou pas ?
Oui, parce que c’est la Russie l’agresseur et que par cette canicule, à Paris et à Rome on garde les fenêtres ouvertes jusque dans les étages
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(@_@)
Canicule- vétéran – étages – cousin – troll cotonien : cherchez l’intrus
Pauvre type, j’espère que tu es bien payé pour venir défendre l’indéfendable ici.
Caviar – Blinis -Vodka … si ça te dit, tu peux venir lé.cher la boîte.