France-Sénégal : on sait pourquoi Mbappé était absent à la conférence d'avant-match

À la veille du premier match des Bleus au Mondial 2026 contre le Sénégal au MetLife Stadium de New York, une absence a immédiatement alimenté les débats : celle de Kylian Mbappé en conférence de presse. En tant que capitaine, l’attaquant des Bleus souhaitait pourtant se présenter devant les médias. Mais l’absence au point presse, qui a débuté à 16h30, est liée à une décision de Didier Deschamps.

Une logistique imposée par la FIFA

La raison est avant tout logistique. Le sélectionneur tricolore aurait aimé que la conférence se déroule à la Melanie Lane, le centre d’entraînement des New York Red Bulls. Mais la FIFA a refusé et maintenu le rendez-vous médiatique au MetLife Stadium, à 30 minutes de l’hôtel des joueurs, et à une heure du centre d’entraînement où les Bleus étaient attendus après la conférence.

L’hôtel des joueurs, situé à Jersey City, n’avait pas non plus été choisi par la Fédération française, tout comme l’horaire du match, fixé à 15h heure locale.

Deschamps assume la décision

Face à ces contraintes, Deschamps a jugé inconcevable de laisser un titulaire passer autant de temps en voiture. C’est donc N’Golo Kanté qui a pris place aux côtés du sélectionneur face aux journalistes.

Deschamps a assumé publiquement cette logique de préservation collective : « Je veux aussi protéger N’Golo, mais je sais que lui se lève très tôt. Avec les fortes chaleurs, je fais en sorte de protéger mes joueurs », avant d’évoquer le statut particulier de son capitaine : « Kylian est adulé dans le monde entier. Sa cote de popularité est mondiale, il vit avec ça, mais ce n’est pas pour ça qu’il n’est pas naturel dans le groupe avec sa responsabilité de capitaine. » Mbappé devrait retrouver les micros avant le prochain match des Bleus.