Infantino relance son pari de paix : un match Palestine-Israël pour ouvrir le tournoi U-15 de la FIFA

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a proposé de faire s’affronter les sélections palestinienne et israélienne en match d’ouverture d’un nouveau tournoi international U-15, prévu aux États-Unis en septembre prochain. L’initiative, révélée à l’issue du Congrès FIFA tenu le 30 avril à Vancouver, vise à réunir l’ensemble des 211 associations membres de l’instance mondiale du football.

Après l’échec de Vancouver

La démarche intervient quelques semaines après une tentative avortée de rapprochement symbolique. Lors du Congrès de Vancouver, Infantino avait invité sur scène Jibril Rajoub, président de la Fédération palestinienne de football, et Basim Sheikh Suliman, vice-président de la Fédération israélienne, pour qu’ils échangent une poignée de mains devant les délégués. Les deux hommes ont refusé. Rajoub a interpellé l’assistance d’un « We are suffering ! », tandis que la vice-présidente de la fédération palestinienne, Susan Shalabi, a déclaré ne pas pouvoir tendre la main à un représentant israélien venu, selon elle, « blanchir un génocide ».

Infantino a maintenu sa position à l’issue de cet échange : « Nous avons un beau tournoi U-15 qui arrive, où nous allons inviter les 211 pays à participer. Faisons-le pour les enfants. »

Une participation encore incertaine

La FIFA n’a pas confirmé officiellement que les deux fédérations ont accepté de prendre part à la compétition. Leur participation respective demeure, à ce stade, incertaine. L’instance avait annoncé ce tournoi à vocation festive dès décembre dernier, sans préciser le format des rencontres ni les modalités de qualification.

La relation entre la FIFA et les deux fédérations reste sous tension. En avril, l’instance avait infligé une amende de 150 000 francs suisses à la Fédération israélienne pour des manquements disciplinaires liés à des comportements discriminatoires de supporters et à l’exclusion de Palestiniens des infrastructures footballistiques situées dans des colonies de Cisjordanie. Elle avait dans le même temps écarté la demande palestinienne de suspension d’Israël du football international.

Le tournoi U-15 est attendu sur le sol américain en septembre 2026, en marge de la Coupe du monde masculine organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique.