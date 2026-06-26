GTA 6 vide le calendrier de novembre : pourquoi seul Nintendo ose défier Rockstar

Treize ans après GTA V, l’industrie du jeu vidéo répète le même réflexe de panique face à GTA 6. À cinq mois de sa sortie, la quasi-totalité des éditeurs ont déserté le mois de novembre 2026, à l’exception notable d’Atari et de Nintendo, qui assument une stratégie radicalement différente.

Un précédent déjà observé en 2013

Lors de sa sortie le 17 septembre 2013, GTA V avait dépassé le milliard de dollars de recettes en trois jours, écrasant au passage FIFA 14 et Call of Duty: Ghosts au classement annuel des ventes en France. Le jeu de Rockstar Games s’était alors imposé comme une référence à laquelle aucun concurrent direct du genre « monde ouvert criminel » n’avait réussi à se mesurer, qu’il s’agisse de Saints Row, Mafia ou Watch Dogs. Treize ans plus tard, le studio s’apprête à reproduire ce schéma à une échelle inédite : la licence cumule désormais plus de 470 millions d’exemplaires vendus toutes générations confondues.

L’embouteillage de septembre, conséquence directe de la fuite de novembre

À l’approche du 19 novembre 2026, date de sortie confirmée de GTA 6 sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S, les éditeurs ont massivement avancé leurs propres calendriers vers juillet, septembre et début octobre pour éviter toute confrontation directe. Le studio One More Level, développeur de Valor Mortis, a explicitement reporté son jeu du 24 septembre au 13 octobre, justifiant ce choix par la formule : « Nous voulons donner du répit à Valor Mortis, ainsi qu’à votre portefeuille. » Cette concentration a paradoxalement créé un nouvel embouteillage entre fin juillet et octobre, fragilisant la visibilité commerciale de nombreux titres faute de budget des joueurs extensible.

Atari et Nintendo, deux logiques opposées face au mastodonte

Contrairement à la tendance générale, l’éditeur Atari a positionné deux titres directement au contact de GTA 6 : Godzilla: Destroy All Monsters Melee Remastered le 3 novembre, puis Barbie Rewind le 12 novembre, soit une semaine avant le lancement de Rockstar. Cette confrontation reste toutefois symbolique, les deux licences visant un public familial et nostalgique distinct des joueurs habituels de GTA.

Nintendo suit une trajectoire différente. Le remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time, annoncé lors du Nintendo Direct du 9 juin 2026 pour une sortie dans le courant de l’année, n’a pour l’heure reçu aucune date précise. Le constructeur japonais semble vouloir éviter de positionner sa plus grosse sortie de fin d’année en pleine ferveur GTA 6, tout en conservant la possibilité de dérouler son propre calendrier sans craindre une cannibalisation : son public, largement composé de familles et de joueurs occasionnels, se recoupe peu avec celui de Rockstar.

Un scénario qui rappelle les craintes de 2025

L’industrie avait déjà anticipé ce phénomène dès l’automne 2025, lorsque aucun éditeur majeur n’avait osé programmer de sortie après octobre, alors même que la date du 19 novembre n’était pas encore fixée avec certitude. La franchise Call of Duty, longtemps jugée immunisée contre toute concurrence, doit désormais elle aussi composer avec ce calendrier resserré et viser fin octobre pour espérer limiter l’impact.

Les prochaines annonces de dates, notamment celle du remake de Zelda, attendues d’ici la Gamescom de Cologne fin août, permettront de savoir si Nintendo confirme sa stratégie d’évitement ou se risque finalement à se rapprocher du 19 novembre.