Accord Iran–États-Unis : l'Union africaine salue « une étape significative »

Le président de la Commission de l’Union africaine (UA), Mahmoud Ali Youssouf, a salué le cessez-le-feu conclu entre l’Iran et les États-Unis, dont l’annonce a été faite par le Premier ministre pakistanais. Dans un communiqué publié le 8 avril 2026 sur le site officiel de l’institution, il a appelé les deux parties à maintenir l’élan diplomatique en vue d’une paix durable et globale.

Le Pakistan, Oman, la Turquie et l’Égypte salués pour leur rôle de médiateurs

Mahmoud Ali Youssouf a tenu à reconnaître l’apport des pays ayant contribué à l’obtention de cet accord. Il a salué le rôle du Pakistan, médiateur principal, ainsi que ceux d’Oman, de la Turquie et de l’Égypte, dont les efforts diplomatiques ont permis d’aboutir à ce résultat. Le communiqué précise que cet accord est conforme aux appels constants de la Commission de l’UA en faveur de la retenue et du règlement pacifique des différends.

Des répercussions économiques directes pour l’Afrique

La Commission de l’UA a rappelé que le conflit entre Téhéran et Washington n’avait pas été sans conséquences pour le continent africain. Des perturbations dans l’approvisionnement en carburant ont alimenté l’inflation et renchéri le coût des produits de base dans plusieurs pays membres. Selon le communiqué, le cessez-le-feu offre une occasion concrète d’atténuer ces effets sur les populations touchées, aussi bien directement qu’indirectement.

Mahmoud Ali Youssouf a apporté son soutien aux pourparlers d’Islamabad, cadre prévu pour les négociations à venir, en soulignant que le dialogue soutenu et la diplomatie inclusive, conformément à la Charte des Nations unies, demeurent la seule voie viable pour résoudre la crise.