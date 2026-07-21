Bénin : Wadagni reçoit le chef de la diplomatie marocaine

Le renforcement du partenariat entre le Bénin et le Maroc a été au centre d’une audience accordée ce mardi 21 juillet 2026 par le président Romuald Wadagni à Nasser Bourita, ministre marocain des Affaires étrangères. La rencontre s’est tenue au Palais de la Marina, à Cotonou, en marge de la septième session de la Commission mixte de coopération entre les deux pays.

Selon la présidence béninoise, les discussions ont porté sur l’élargissement de la coopération bilatérale, la situation sécuritaire en Afrique de l’Ouest ainsi que les moyens de donner un nouvel élan aux relations entre Cotonou et Rabat.

Une coopération appelée à franchir une nouvelle étape

À l’issue de l’entretien, Nasser Bourita a déclaré avoir remis au chef de l’État béninois les salutations du roi Mohammed VI. Le ministre a également transmis la volonté du Royaume de poursuivre le développement d’un partenariat qu’il a qualifié de solide.

Le chef de la diplomatie marocaine a profité de cette visite pour adresser les félicitations de son pays au Bénin après les récentes consultations électorales. Il a aussi salué les résultats économiques enregistrés par le pays, évoquant, selon la présidence béninoise, « un modèle de stabilité » en Afrique de l’Ouest.

Les deux délégations ont examiné plusieurs pistes destinées à accroître les échanges économiques. Les autorités souhaitent renforcer la participation du secteur privé, associer davantage les administrations concernées et accélérer la réalisation de projets communs dans plusieurs domaines.

Le Sahel au cœur des échanges

La situation sécuritaire dans la sous-région a également occupé une place importante lors de cette audience. Les deux responsables ont échangé sur les conséquences de l’instabilité au Sahel et sur les réponses à apporter face à la progression des groupes armés.

Selon Nasser Bourita, les deux États entendent renforcer leur concertation afin de favoriser une meilleure coordination entre pays africains. L’objectif affiché est de consolider les actions en faveur de la paix et de la sécurité régionales.

Cette approche intervient dans un contexte où plusieurs États côtiers d’Afrique de l’Ouest, dont le Bénin, sont confrontés à des menaces sécuritaires liées à l’expansion des groupes terroristes opérant depuis la zone sahélienne.

Une relation ancienne entre Cotonou et Rabat

La visite du ministre marocain intervient dans le cadre de la septième session de la Commission mixte de coopération Bénin-Maroc, mécanisme chargé d’évaluer les accords existants et de définir de nouveaux axes de collaboration.

Les relations diplomatiques entre les deux pays remontent aux premières années suivant l’indépendance du Bénin. Au fil des décennies, elles se sont élargies à plusieurs secteurs, parmi lesquels l’agriculture, la formation, les infrastructures, les services financiers, la santé et l’enseignement supérieur.

À travers cette audience, les autorités béninoises et marocaines affichent leur volonté de poursuivre ce dialogue politique de haut niveau. Selon la présidence de la République, les deux parties ambitionnent de consolider leur partenariat en privilégiant des projets économiques, diplomatiques et sécuritaires répondant aux priorités actuelles des deux États.