La peine de Diddy réduite à nouveau : le magnat du rap sortira de prison en février 2028

La date de libération de Sean « Diddy » Combs a été avancée une nouvelle fois. Selon les registres officiels du Bureau fédéral des prisons (BOP), le magnat du hip-hop est désormais attendu à la sortie le 23 février 2028, contre le 25 avril 2028 précédemment — lui-même déjà revu à la baisse depuis la date initiale du 4 juin 2028.

Le BOP n’a fourni aucune explication officielle à ce nouvel ajustement. Ces modifications reflètent généralement un comportement exemplaire en détention, des crédits obtenus dans le cadre du First Step Act, ou la participation à des programmes de réhabilitation. Combs suit notamment le programme fédéral de traitement de la toxicomanie en résidence (RDAP), susceptible d’ouvrir droit à une remise de peine allant jusqu’à douze mois.

Condamné en octobre 2025 à 50 mois de prison par le juge Arun Subramanian, le producteur de 56 ans purge sa peine au centre correctionnel fédéral de Fort Dix, dans le New Jersey, après avoir été reconnu coupable de deux chefs d’accusation de proxénétisme en vertu du Mann Act. Son appel, déposé en décembre 2025, reste pendant devant la Cour d’appel fédérale du Second Circuit.