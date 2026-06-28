Mbappé répond aux critiques par les buts : la Coupe du monde 2026 referme-t-elle le débat ?

Quatre buts, deux passes décisives et un titre de meilleur buteur de l’histoire des Bleus : trois matchs ont suffi à Kylian Mbappé pour transformer une rentrée contestée en démonstration statistique. Le capitaine de l’équipe de France a bouclé la phase de groupes du Mondial 2026 en tête du groupe I, devançant la Norvège et son attaquant vedette Erling Haaland, après des semaines de critiques sur son rendement défensif et son management du vestiaire.

Une rentrée sous pression effacée par les chiffres

Avant le coup d’envoi, Mbappé arrivait fragilisé. Les supporters du Real Madrid lui reprochaient un relâchement en fin de saison, accentué par l’élimination du club en Ligue des champions face au Bayern Munich. Plusieurs observateurs pointaient aussi son faible rendement en matchs à élimination directe en Europe, où il n’avait inscrit qu’un but en six rencontres.

Le ton a changé dès le match d’ouverture contre le Sénégal, conclu 3-1. Mbappé y a signé un doublé, dont une frappe à distance qui lui a permis de dépasser Olivier Giroud au rang de meilleur buteur français en sélection. Il a enchaîné avec un nouveau doublé face à l’Irak, puis deux passes décisives lors du succès 4-1 contre la Norvège, portant son total à quatre buts et deux offrandes en trois sorties. Sur ce critère des contributions directes au score, il devance Haaland et talonne Lionel Messi, auteur de cinq buts en seulement deux matchs avec l’Argentine.

Le capitanat reste un point de friction

Les statistiques offensives n’ont pas suffi à clore tous les débats. Sur RMC Sport, des consultants de l’émission After ont jugé son attitude de capitaine « paternaliste », une lecture combattue dans les médias par ses coéquipiers Lucas Hernandez et Ousmane Dembélé. Son implication défensive continue également d’être questionnée, malgré la défense publique de l’ancien international Clarence Seedorf.

Interrogé sur ces critiques après le match contre le Sénégal, le capitaine tricolore a tranché net : « Si je commence à jouer pour tous les gens qui me critiquent et les faire taire, il faudrait que je joue jusqu’à 80 ans. » Il a ajouté jouer avant tout pour l’histoire de son pays, reléguant les polémiques au rang de « partie de son personnage ».

Une chasse aux records qui dépasse le seul débat médiatique

Avec 16 buts cumulés sur trois éditions de Coupe du monde, Mbappé se positionne à deux longueurs du record détenu par Messi, qui en totalise 18. Il devance déjà l’Allemand Miroslav Klose (16 réalisations également) et le Brésilien Ronaldo Nazário (15 buts). Cette trajectoire alimente, selon plusieurs médias sportifs français, l’hypothèse d’une France en finale si son capitaine termine meilleur buteur du tournoi — un scénario déjà observé lors du sacre de 2018.

Les Bleus affronteront la Suède en huitièmes de finale le 30 juin. Une élimination prématurée relancerait immédiatement les critiques sur le profil collectif de l’équipe ; une qualification confirmerait la bascule observée depuis le match d’ouverture contre le Sénégal.