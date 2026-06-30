Mondial 2026: la Norvège élimine la Côte d'Ivoire (2-1) et rejoint le Brésil en 8ème de finale

Malgré une réaction en seconde période, la Côte d’Ivoire est éliminée de la Coupe du monde 2026 par la Norvège (2-1) en seizièmes de finale, ce mardi 30 juin à l’AT&T Stadium d’Arlington, au Texas. Un but tardif d’Erling Haaland à la 86e minute a scellé le sort des Éléphants.

L’ouverture du score survient sur l’une des rares incursions norvégiennes de la première période. Servi par Martin Ødegaard, capitaine des Drillos, Antonio Nusa se présente côté gauche de la surface et ajuste Yahia Fofana d’une frappe enroulée du droit dans la lucarne opposée (40′). Ce but tranche avec la physionomie d’un premier acte largement dominé par les Ivoiriens, qui enchaînent les corners et les tentatives sans concrétiser.

Les Éléphants répondent, Haaland tranche

En seconde période, la Côte d’Ivoire hausse le ton. Amad Diallo égalise à la 74e minute et relance les espoirs d’une sélection disputant son premier match à élimination directe en Coupe du monde. La rencontre bascule à quatre minutes du terme : Haaland, déjà auteur de quatre buts lors de la phase de groupes, inscrit le but du 2-1 et prive les hommes d’Emerse Faé d’une prolongation.

Ce dénouement efface une domination ivoirienne réelle mais stérile. La Côte d’Ivoire, classée deuxième du groupe E avec 6 points — après des victoires contre l’Équateur (1-0) et Curaçao (2-0), et une défaite 2-1 contre l’Allemagne — n’aura pas réussi à transformer sa supériorité territoriale en buts décisifs.

La Norvège au rendez-vous du Brésil

Du côté norvégien, le parcours reste cohérent avec les ambitions affichées avant le tournoi. Absents du Mondial depuis 28 ans, les Scandinaves avaient validé leur ticket de phase de groupes grâce à des succès contre l’Irak (4-1) et le Sénégal (3-2), avant une défaite sans conséquence face à la France avec une équipe remaniée.

Sur le plan statistique, la Norvège affichait l’attaque la plus prolifique des deux formations avant cette rencontre : huit buts inscrits en phase de groupes contre quatre pour les Éléphants, pour un taux de conversion de 24% contre 13%. Haaland confirme une fois de plus son statut de finisseur décisif dans les moments cruciaux. La Norvège affrontera le Brésil en huitièmes de finale.