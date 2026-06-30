Migrants: Elon Musk relaie gratuitement sur X le film controversé Citizen Vigilante

Le 26 juin, Elon Musk a mis en avant sur son réseau social X le film Citizen Vigilante. Extrêmement controversé, ce film est aujourd’hui en libre téléchargement sur la plateforme. Le milliardaire américain a également salué son succès en affirmant que son message avait permis au long-métrage d’être vu par plusieurs millions d’utilisateurs. Cette promotion intervient alors que le thriller, sorti le 19 juin aux États-Unis, suscite de vives réactions en raison de son scénario et de son refus de classification par les autorités allemandes.

En effet, ce film est considéré comme étant une véritable ode à la violence contre les migrants. Le film raconte l’histoire d’un homme d’affaires qui mène une violente campagne contre des criminels issus de l’immigration dans un pays européen fictif. En Allemagne, l’organisme chargé de la classification des œuvres cinématographiques a refusé de lui attribuer une autorisation, estimant que son contenu était susceptible d’encourager des actes de violence visant les immigrés.

Une œuvre au cœur des polémiques

En plus d’encourager les internautes à découvrir le film, Elon Musk a laissé entendre qu’une suite était déjà en préparation, estimant qu’elle pourrait être encore plus ambitieuse. Avec plus de 240 millions d’abonnés sur X, chacune de ses publications bénéficie d’une visibilité considérable. Son soutien au projet a donc largement contribué à relancer les discussions autour de Citizen Vigilante.

Une publication qui ne devrait pas redorer l’image du milliardaire. En effet, celui-ci est souvent accusé d’être trop « libertarien« . Cependant, Musk tient à la liberté de parole, de publier, de créer et c’est sûrement en ce sens qu’il a décidé d’autoriser la diffusion et le téléchargement de ce film sur son réseau social.

Le réalisateur du film critique les décisions et crie à la censure

Le réalisateur allemand Uwe Boll conteste de son côté la décision des autorités de son pays. Il considère que le refus de classification relève d’une forme de censure et indique avoir engagé une procédure judiciaire pour tenter d’obtenir gain de cause. Le cinéaste, connu pour plusieurs productions controversées au cours de sa carrière, présente son œuvre comme un thriller politique volontairement provocateur.

Enfin, dans ce film, joue Armie Hammer. L’acteur américain avait été écarté de plusieurs productions après des accusations d’agressions sexuelles et de violences révélées en 2021, accusations qu’il a toujours contestées. Si, depuis, les poursuites ont été abandonnées, il reste controversé dans le monde du grand écran.