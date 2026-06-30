Mondial 2026 : Côte d'Ivoire - Norvège, les forces en présence avant le choc des seizièmes

La Côte d’Ivoire affronte la Norvège ce mardi 30 juin à l’AT&T Stadium d’Arlington, au Texas, dans le cadre des seizièmes de finale du Mondial 2026. Une confrontation inédite entre les deux sélections, qui ne se sont jamais affrontées en match officiel ou amical, et qui abordent ce rendez-vous avec des atouts bien distincts.

Côte d’Ivoire : une qualification historique et un mental de battant

Pour la première fois de son histoire, la Côte d’Ivoire atteint la phase à élimination directe d’une Coupe du monde, après trois participations sans suite favorable en 2006, 2010 et 2014. Les Éléphants ont terminé deuxièmes du groupe E, avec une victoire contre l’Équateur (1-0), une défaite serrée dans les arrêts de jeu contre l’Allemagne (2-1) et un succès contre Curaçao (2-0), porté par un doublé de Nicolas Pépé.

Le sélectionneur Emerse Faé a salué une qualification qui récompense la combativité de son groupe, soulignant la fierté de terminer deuxième sans passer par la troisième place. Sur le plan offensif, la Côte d’Ivoire a ouvert le score lors de chacun de ses trois matchs de groupe, un indicateur de sa capacité à frapper rapidement et à imposer son rythme. En défense, le jeune Ousmane Diomande, très convoité par la Premier League anglaise, représente l’un des points forts d’un secteur appelé à être particulièrement sollicité face à l’attaque norvégienne.

Norvège : un effectif reposé et une attaque de pointe

De son côté, la Norvège aborde la rencontre avec un avantage physique certain. Déjà qualifiée avant la dernière journée de groupes, la sélection scandinave a concédé une défaite 4-1 contre la France lors d’un match où le sélectionneur Ståle Solbakken avait fait tourner massivement son effectif. Il a justifié ce choix par la fatigue accumulée après la victoire contre le Sénégal et par le jour de repos supplémentaire dont bénéficierait son adversaire des huitièmes.

Conséquence directe : Erling Haaland, Martin Ødegaard et Alexander Sørloth abordent ce match sans fatigue accumulée. Haaland, auteur de quatre buts en deux apparitions dans le tournoi dont un doublé contre l’Irak, reste la principale menace offensive de la compétition.

Interrogé sur l’adversaire ivoirien, Solbakken a tenu des propos mesurés, saluant l’équilibre du milieu de terrain adverse, la qualité des ailiers et la puissance des défenseurs centraux, et a déclaré : « nous sommes une bonne équipe quand nous jouons à notre meilleur niveau ».

Un match équilibré sur le papier

Si la fraîcheur physique et la présence de Haaland placent la Norvège en position favorable aux yeux de plusieurs observateurs, la Côte d’Ivoire a démontré tout au long de la phase de groupes sa capacité à déjouer les pronostics et à rivaliser avec des adversaires de standing supérieur, comme lors de sa défaite à l’arraché contre l’Allemagne. L’équipe gagnante de cette rencontre affrontera le Brésil en huitième de finale.